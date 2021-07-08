11 липня 22:00
Італія --
Англія --
8 липня 17:30
Зоря --
Пролетер --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Рідше Шевченка заміни на Євро-2020 робив тільки Саутгейт. Три збірні використали їх по максимуму

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
8 липня, 12:59
Копіювати лінк
Головний тренер збірної України рідко вдавався до допомоги резервних виконавців, зробивши 17 замін з можливих 26, а грали запасні по 25 хвилин
Андрій Шевченко і Гарет Саутгейт
Андрій Шевченко і Гарет Саутгейт / Фото: Reuters

Із наближенням чемпіонату Європи до завершення поступово починають підводити його підсумки, а статистики виявляють цікаві факти. Наприклад, воротар збірної Англії всього на хвилину побив рекорд після голу Данії. Також примітним стало проведення тренерами замін.

Сайт zbirna.com помітив, що тренерський штаб збірної України не використав на турнірі дев'ять замін.

У п'яти матчах Андрій Шевченко міг зробити 26 замін (з урахуванням додаткового часу), але вирішив скористатися своїм правом лише 17 разів. У підсумку – отримав найнижчий на турнірі показник використання запасних – 65%. Наставник збірної Англії Гарет Саутгейт має відсоток трохи вище (68), але так і не використав заміни 10 разів. Лише три команди на Євро провели максимально допустиму ротацію: Данія, Чехія і Словаччина.

Дізнайтеся, що Зінченко не потрапив до трійки найкращих в збірній України на Євро – експерти здивували.

Щодо використання заявлених футболістів Шевченко перебуває посередині, давши вийти на поле 21 гравцеві з 26, які були в його обоймі. Правда, захисник Денис Попов не міг грати через травму. В цілому наші резервісти відіграли 424 хвилини, що в середньому дає 25 хвилин на кожного.

Читайте також: Стерлінг висловився про пенальті в матчі Англія – Данія.

Згадаймо, як англійці розправилися з українцями в 1/4 фіналу:

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі
Останні новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти