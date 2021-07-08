Рідше Шевченка заміни на Євро-2020 робив тільки Саутгейт. Три збірні використали їх по максимуму

Головний тренер збірної України рідко вдавався до допомоги резервних виконавців, зробивши 17 замін з можливих 26, а грали запасні по 25 хвилин

Андрій Шевченко і Гарет Саутгейт / Фото: Reuters

Із наближенням чемпіонату Європи до завершення поступово починають підводити його підсумки, а статистики виявляють цікаві факти. Наприклад, воротар збірної Англії всього на хвилину побив рекорд після голу Данії. Також примітним стало проведення тренерами замін.

Сайт zbirna.com помітив, що тренерський штаб збірної України не використав на турнірі дев'ять замін.

У п'яти матчах Андрій Шевченко міг зробити 26 замін (з урахуванням додаткового часу), але вирішив скористатися своїм правом лише 17 разів. У підсумку – отримав найнижчий на турнірі показник використання запасних – 65%. Наставник збірної Англії Гарет Саутгейт має відсоток трохи вище (68), але так і не використав заміни 10 разів. Лише три команди на Євро провели максимально допустиму ротацію: Данія, Чехія і Словаччина.

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Щодо використання заявлених футболістів Шевченко перебуває посередині, давши вийти на поле 21 гравцеві з 26, які були в його обоймі. Правда, захисник Денис Попов не міг грати через травму. В цілому наші резервісти відіграли 424 хвилини, що в середньому дає 25 хвилин на кожного.

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