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Розкрито конфлікт Погба, Варана і Павара, через який Франція вилетіла з Євро

Олег Люлька Олег Люлька
5 липня, 07:32
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Поля Погба розлютило зауваження Бенжамена Павар, що, мовляв, він не відпрацьовує в обороні – через що Франція примудрилася програти Швейцарії, ведучи в рахунку 3: 1
Розлючений Поль Погба
Розлючений Поль Погба / Фото: Reuters

Стали відомі подробиці конфлікту, який спалахнув між футболістами збірної Франції Полем Погба, Рафаелем Вараном і Бенжаменом Паваром під час матчу 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швейцарією. Нагадаємо, французи вели в ньому 3:1, але дали супернику зрівняти рахунок і в підсумку сенсаційно програли в серії пенальті.

Як повідомляє Le Parisien, незважаючи на шикарний гол півзахисника Погба в тій грі, захисник Павар звернувся до віце-капітана Варана і висловив стурбованість, що Поль не відходить в оборону. Центрбек Реала Варан, який незабаром може стати одноклубником Погба в МЮ, передав ці слова Полю. Вони розлютили останнього, і між гравцями виникла сварка.

"Бенжі думає, що ти недостатньо уваги приділяєш обороні", – сказав Рафаель Варан Полю Погба

"Що ти сказав?!" – сказився через закиди Бенжамена Павара Погба

Як вважають французькі медіа, через цей конфлікт на полі в їхній збірної виникла дисгармонія, яка і привела до раннього вильоту чемпіонів світу-2018 з Євро-2020.

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За даними джерела, після поразки від Швейцарії Погба в роздягальні вибачився перед Вараном, коли той виголосив об'єднавчу промову. Але команда залишилася роз'єднаною.

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A
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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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