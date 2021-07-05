Розкрито конфлікт Погба, Варана і Павара, через який Франція вилетіла з Євро

Поля Погба розлютило зауваження Бенжамена Павар, що, мовляв, він не відпрацьовує в обороні – через що Франція примудрилася програти Швейцарії, ведучи в рахунку 3: 1

Розлючений Поль Погба / Фото: Reuters

Стали відомі подробиці конфлікту, який спалахнув між футболістами збірної Франції Полем Погба, Рафаелем Вараном і Бенжаменом Паваром під час матчу 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швейцарією. Нагадаємо, французи вели в ньому 3:1, але дали супернику зрівняти рахунок і в підсумку сенсаційно програли в серії пенальті.

Як повідомляє Le Parisien, незважаючи на шикарний гол півзахисника Погба в тій грі, захисник Павар звернувся до віце-капітана Варана і висловив стурбованість, що Поль не відходить в оборону. Центрбек Реала Варан, який незабаром може стати одноклубником Погба в МЮ, передав ці слова Полю. Вони розлютили останнього, і між гравцями виникла сварка.

"Бенжі думає, що ти недостатньо уваги приділяєш обороні", – сказав Рафаель Варан Полю Погба

"Що ти сказав?!" – сказився через закиди Бенжамена Павара Погба

Як вважають французькі медіа, через цей конфлікт на полі в їхній збірної виникла дисгармонія, яка і привела до раннього вильоту чемпіонів світу-2018 з Євро-2020.

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За даними джерела, після поразки від Швейцарії Погба в роздягальні вибачився перед Вараном, коли той виголосив об'єднавчу промову. Але команда залишилася роз'єднаною.