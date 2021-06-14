П'ять мільйонів українців вболівали за збірну разом з каналом "Україна" на старті Євро-2020

Кожен третій глядач, який включив телевізор, дивився саме канал "Україна". Трансляція стартового матчу збірної України на Євро-2020 стала кращою програмою дня

Матч Нідерланди - Україна зібрав біля екранів майже 5 мільйонів глядачів / Фото: REUTERS

Пряма трансляція першого поєдинку національної збірної України на Євро-2020 проти Нідерландів (2:3) зібрала біля екранів 4 481 128 уболівальників і стала кращою програмою дня за всіма основними аудиторіями.

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Під час трансляції матчу Нідерланди – Україна кожен третій глядач, який включив телевізор, дивився саме канал "Україна".

Частка перегляду каналу, по загальній аудиторії 4+, вся Україна, склала – 25,1%, рейтинг – 6,81%. За комерційною аудиторією 18-54 (міста 50 тис. +) Частка склала – 28,01%, рейтинг – 6,74%; по широкій аудиторії 18+ (міста 50 тис. +) частка – 28,9%, рейтинг – 8,68%; по аудиторії 14-49 (міста 50 тис. +) частка – 27,32%, рейтинг – 5,78%; по аудиторії 14-60 (міста 50 тис. +) частка – 27,46%, рейтинг – 6,69%.