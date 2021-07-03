Пустити на ковбасу! Кабан спрогнозував перемогу Англії над Україною

У Британському зоопарку провели ритуал передбачення переможця матчу Україна – Англія. Місцевий кабан віддав перевагу англійській збірній, але ми засумнівалися в його виборі

Кабан передбачив перемогу збірної Англії

Вісайські бородавчаста свиня з Брістольського зоопарку на прізвисько Елвіс спрогнозувала перемогу збірної Англії на Україну в чвертьфінальному мате Євро-2020. Онлайн Україна – Англія є на нашому сайті.

Україна – Англія: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

Перед кабаном поставили дві ємності – з англійським і українським прапором на боці. Тварина довго не думала й швидко зробило вибір на користь Англії.

Втім, тут як подивитися, адже кабан насправді відфутболив ємність подалі від України. Можливо, це він очистив шлях нашій команді до фіналу?

Раніше поліцейські записали забавну пісеньку для збірної України. Ансамбль "Південний Патруль" присвятив спортсменам власну пісню напередодні матчу з Англією.

Також ми писали, що максимальні призові отримає збірна України за виступ на Євро-2020. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко радий, що гравці не цікавляться преміальними, і обіцяє їх не образити.