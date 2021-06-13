Нехай Нідерланди бояться! Як Україна грає 13-го числа

Україна стартує на Євро 13 червня матчем проти Нідерландів. Число "13" через забобони дехто вважає нещасливим. Ми знайшли всі матчі в історії збірної України, зіграні в день "чортової дюжини". І ось кілька цікавих фактів.
День без компромісів! Всього 13-го числа Україна грала 7 разів і жодного разу поєдинок не завершувався внічию. Чотири перемоги на рахунку нашої команди, три – у наших суперників в матчах у цей день.
Було боляче. Саме 13-го числа в ворота збірної України був забитий один з найгірших голів в історії. У матчі плей-оф за вихід на Євро-2000 Шовковський вийшов далеко з воріт і віддав передачу просто на ногу супернику: Миленко Ачимович дальнім ударом скерував м'яч у порожні ворота. Словенія перемогла 2:1 і пройшла на чемпіонат Європи. Сьогодні Шовковський – у складі делегації збірної України, він асистент Андрія Шевченка.
Історична перемога. 13 жовтня 2020 року збірна України вперше в своїй історії обіграла збірну Іспанії – 1:0. Гол тоді забив Віктор Циганков. Сьогодні він не увійшов до заявки на матч, хоча і перебуває в розташуванні збірної України на Євро.
Неймовірний збіг. Між останнім матчем збірної України 13-го числа (13.10.2020) і передостаннім (13.10.2007) пройшло рівно 13 років, день у день!
Шева-гол. Тричі нинішній наставник збірної України Андрій Шевченко грав 13-го числа як футболіст і кожного разу не йшов з поля без забитого м'яча.
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ДОВІДКА Спорт Сьогодні. У побоювання 13-го числа є спеціальна назва. Якщо ви уникаєте цього номера, бронюючи квиток, і не плануєте нічого важливого на дату із цим числом, то, ймовірно, у вас трискайдекафобія!