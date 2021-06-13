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Нехай Нідерланди бояться! Як Україна грає 13-го числа

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
13 червня, 18:05
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Збірна України частіше перемагає в матчах 13-го числа. І неймовірний збіг – між останнім і передостаннім матчами збірної 13-го числа пройшло рівно 13 років!
Збірна України сім разів грала 13-го числа. У цей день жодного разу не було нічиєї, чотири рази ми перемогли
Збірна України сім разів грала 13-го числа. У цей день жодного разу не було нічиєї, чотири рази ми перемогли

Україна стартує на Євро 13 червня матчем проти Нідерландів. Число "13" через забобони дехто вважає нещасливим. Ми знайшли всі матчі в історії збірної України, зіграні в день "чортової дюжини". І ось кілька цікавих фактів.

День без компромісів! Всього 13-го числа Україна грала 7 разів і жодного разу поєдинок не завершувався внічию. Чотири перемоги на рахунку нашої команди, три – у наших суперників в матчах у цей день.

Було боляче. Саме 13-го числа в ворота збірної України був забитий один з найгірших голів в історії. У матчі плей-оф за вихід на Євро-2000 Шовковський вийшов далеко з воріт і віддав передачу просто на ногу супернику: Миленко Ачимович дальнім ударом скерував м'яч у порожні ворота. Словенія перемогла 2:1 і пройшла на чемпіонат Європи. Сьогодні Шовковський – у складі делегації збірної України, він асистент Андрія Шевченка.

Історична перемога. 13 жовтня 2020 року збірна України вперше в своїй історії обіграла збірну Іспанії – 1:0. Гол тоді забив Віктор Циганков. Сьогодні він не увійшов до заявки на матч, хоча і перебуває в розташуванні збірної України на Євро.

Віктор Циганков забив гол у ворота збірної Іспанії в матчі Ліги Націй в 2020 році. Україна перемогла 1:0
Віктор Циганков забив гол у ворота збірної Іспанії в матчі Ліги Націй в 2020 році. Україна перемогла 1:0 / Фото: Getty Images

Неймовірний збіг. Між останнім матчем збірної України 13-го числа (13.10.2020) і передостаннім (13.10.2007) пройшло рівно 13 років, день у день!

Шева-гол. Тричі нинішній наставник збірної України Андрій Шевченко грав 13-го числа як футболіст і кожного разу не йшов з поля без забитого м'яча.

Читайте також: Нідерланди – Україна: де і коли дивитися матч групи С на Євро-2020

ДОВІДКА Спорт Сьогодні. У побоювання 13-го числа є спеціальна назва. Якщо ви уникаєте цього номера, бронюючи квиток, і не плануєте нічого важливого на дату із цим числом, то, ймовірно, у вас трискайдекафобія!

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Італія
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3:0
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Уельс
1
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1
3
Швейцарія
1
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1
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Турція
1
0:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Україна
0
0:0
0
2
Австрія
0
0:0
0
3
Північна Македонія
0
0:0
0
4
Нідерланди
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
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