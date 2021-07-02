"Пробачив шведа. Це не більярд": перші слова Бєсєдіна після травми

Форвард Динамо, якого зламали в поєдинку Україна – Швеція на Євро-2020, вважає, що йому просто не пощастило, і обіцяє повернутися в гру ще сильнішим

Артем Бєсєдін, моторошна травма на Євро-2020 / Фото: Reuters

Нападник Динамо і збірної України Артем Бєсєдін дав перший коментар після моторошної травми, отриманої в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти шведів.

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"Мені дуже шкода, що не зможу бути з командою на полі, але буду підтримувати всім серцем. Упевнений, всі гравці віддадуть на полі все, щоб досягти потрібного результату з Англією. Також хочу подякувати вболівальникам і партнерам по команді за підтримку після травми. Так , було прикро, але підтримка допомагає все це пережити"

"Даніельссон після матчу підійшов і вибачився. Я прийняв його вибачення. Він, звичайно, зіграв грубо. Але це ж не більярд і не шахи. У футболі трапляються травми. Цього разу не пощастило мені"

"Я залікую травму, повернуся сильнішим і постараюся в майбутньому допомогти Динамо і збірній", – наводить слова Бєсєдіна Tribuna.com

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Нагадаємо, в матчі зі шведами через грубий фол Маркуса Даніельссон Артем зазнав ушкодження задньої хрестоподібної та інших зв'язок, а також перелому виростків стегнової кістки без зміщення – відновлення Бєсєдіна займе півроку.

Опинившись у більшості після вилучення Даніельссона, Україна забила переможний м'яч у ворота шведів на 121-й хвилині і тепер в 1/4 фіналу Євро, 3 липня, зіграє з Англією в Римі.

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