2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
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"Пробачив шведа. Це не більярд": перші слова Бєсєдіна після травми

Олег Люлька Олег Люлька
2 липня, 14:13
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Форвард Динамо, якого зламали в поєдинку Україна – Швеція на Євро-2020, вважає, що йому просто не пощастило, і обіцяє повернутися в гру ще сильнішим
Артем Бєсєдін, моторошна травма на Євро-2020
Артем Бєсєдін, моторошна травма на Євро-2020 / Фото: Reuters

Нападник Динамо і збірної України Артем Бєсєдін дав перший коментар після моторошної травми, отриманої в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти шведів.

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"Мені дуже шкода, що не зможу бути з командою на полі, але буду підтримувати всім серцем. Упевнений, всі гравці віддадуть на полі все, щоб досягти потрібного результату з Англією. Також хочу подякувати вболівальникам і партнерам по команді за підтримку після травми. Так , було прикро, але підтримка допомагає все це пережити"

"Даніельссон після матчу підійшов і вибачився. Я прийняв його вибачення. Він, звичайно, зіграв грубо. Але це ж не більярд і не шахи. У футболі трапляються травми. Цього разу не пощастило мені"

"Я залікую травму, повернуся сильнішим і постараюся в майбутньому допомогти Динамо і збірній", – наводить слова Бєсєдіна Tribuna.com

Лінекер впевнений, що зіткнення відбулося випадково
Лінекер впевнений, що зіткнення відбулося випадково / Фото: REUTERS

Нагадаємо, в матчі зі шведами через грубий фол Маркуса Даніельссон Артем зазнав ушкодження задньої хрестоподібної та інших зв'язок, а також перелому виростків стегнової кістки без зміщення – відновлення Бєсєдіна займе півроку.

Опинившись у більшості після вилучення Даніельссона, Україна забила переможний м'яч у ворота шведів на 121-й хвилині і тепер в 1/4 фіналу Євро, 3 липня, зіграє з Англією в Римі.

Дивіться, як Даніельссон зламав Бєсєдіна

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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