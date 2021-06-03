Прокляття шантажиста: Бензема не забив третій пенальті за збірну Франції

Форвард Реала повернувся до національної команди після кримінального скандалу, але фортуна відвернулася від нього на полі – Карім знову схибив з "позначки"

Форвард збірної Франції Бензема / Фото: Reuters

Свій перший матч після повернення до збірної Франції Карім Бензема візначив нереалізованим пенальті. Удар форварда Реала з "позначки" в шикарному стрибку потягнув воротар Уельсу Денні Ворд.

Проте в спарингу перед Євро Франція розгромила Уельс 3:0.

Цікаво, що за свою кар'єру Бензема не зміг реалізувати лише три пенальті. І всі три припали на поєдинки збірної, де, можливо, Каріму після цього вже не дадуть їх виконувати.

Незважаючи на невдачу з пенальті, коуч Франції Дідьє Дешам залишився задоволений камбеком Бензема: "Карім продемонстрував свої технічні можливості. Я хотів би, щоб він забив. Але воротар Уельсу здійснив відмінний сейв".

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Відзначимо, що Бензема не грав за національну команду п'ять років і сім місяців – це найдовша перерва для збірної Франції за 65 років, з часів Роже Скотті.

Нагадаємо, в 2015-му Бензема відсторонили від збірної Франції після конфлікту з партнером – Матьє Вальбуена. Карім звинувачується в тому, що шантажував Матьє відео сексуального характеру з його участю. У жовтні на Бензема чекає суд, футболістові загрожує п'ять років в'язниці.

Вальбуена і Бензема / Фото: AFP

Франція – Уельс – 3:0

Голи: Мбаппе, 35, Грізманн, 48, Дембеле, 79

На 27-й хвилині матчу Бензема (Франція) не реалізував пенальті (воротар)

Франція: Льоріс – Павар (Кунде, 46), Варан, Кімпембе, Ернандес (Дінь, 46) – Погба (Коман, 63), Толіссо (Сіссоко, 64), Рабіо – Грізманн (Бен Єддер, 84) – Мбаппе (Дембеле, 73), Бензема

Уельс: Ворд – Гантер, Родон, Мефам (Девіс, 60), Робертс – Вілсон (Ремсі, 60), Аллен (Льюїтт, 59), Вільямс, Моррелл (Колвілл, 83) – Джеймс (Брукс, 72), Бейл (Мур, 59)

Попередження: Варан – Мур

Вилучення: Вільямс (26, Уельс)