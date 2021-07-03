3 липня 65’
Чехія 1
Данія 2
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
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Прогноз на матч Україна – Англія дала найрозумніша собака Великої Британії

Олег Люлька Олег Люлька
3 липня, 20:09
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У чвертьфінальному поєдинку чемпіонату Європи Віллоу породи кокапу ставить на англійців. Але одного разу на Євро прогноз цього песика вже не справдився. Так би і сьогодні
Колаж - Сьогодні
Колаж - Сьогодні / Фото: Reuters, The Sun

Найрозумніша собака Великої Британії зробила прогноз на чвертьфінальний матч чемпіонату Європи Україна – Англія. Нагадаємо, він відбудеться сьогодні в Римі. Початок – о 22:00 за київським часом. Онлайн Україна – Англія доступний на нашому сайті.

Україна – Англія: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

Собака за кличкою Віллоу породи кокапу обрала Англію. Вибір здійснювався традиційним способом – миски з кормом розмістили поруч з прапорами України та Англії, і собака поклала свою лапу на м'ячик в тарілці поруч з англійським прапором.

Про це повідомляє The Sun.

Відзначимо, що раніше Віллоу правильно передбачила перемоги збірної Англії в матчах Євро-2020 проти Хорватії, Чехії та Німеччини, однак помилилася з прогнозом на поєдинок з шотландцями. Віллоу обіцяла в ньому англійцям виграш, а матч завершився внічию.

Будемо сподіватися, помилиться Віллоу і цього разу.

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Раніше пораду Шевченко дав тренер академії Чарльтона Сергій Балтача. "Шанс України – в недолугості оборони Англії", – заявив він.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Субота, 3 липня
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Вівторок, 6 липня
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