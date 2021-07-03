Прогноз на матч Україна – Англія дала найрозумніша собака Великої Британії

У чвертьфінальному поєдинку чемпіонату Європи Віллоу породи кокапу ставить на англійців. Але одного разу на Євро прогноз цього песика вже не справдився. Так би і сьогодні

Колаж - Сьогодні / Фото: Reuters, The Sun

Найрозумніша собака Великої Британії зробила прогноз на чвертьфінальний матч чемпіонату Європи Україна – Англія. Нагадаємо, він відбудеться сьогодні в Римі. Початок – о 22:00 за київським часом. Онлайн Україна – Англія доступний на нашому сайті.

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Собака за кличкою Віллоу породи кокапу обрала Англію. Вибір здійснювався традиційним способом – миски з кормом розмістили поруч з прапорами України та Англії, і собака поклала свою лапу на м'ячик в тарілці поруч з англійським прапором.

Про це повідомляє The Sun.

Відзначимо, що раніше Віллоу правильно передбачила перемоги збірної Англії в матчах Євро-2020 проти Хорватії, Чехії та Німеччини, однак помилилася з прогнозом на поєдинок з шотландцями. Віллоу обіцяла в ньому англійцям виграш, а матч завершився внічию.

Будемо сподіватися, помилиться Віллоу і цього разу.

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Раніше пораду Шевченко дав тренер академії Чарльтона Сергій Балтача. "Шанс України – в недолугості оборони Англії", – заявив він.