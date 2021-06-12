Прогноз на матч Бельгія – Росія від Круторогова: 3:0 і більше

Поєдинок групи B відбудеться в суботу в Санкт-Петербурзі. Початок – о 22:00. Кирило Круторогов пророкує поразку РФ і гол від Ромелу Лукаку

Форвард Бельгії Ромелу Лукаку / Фото: Reuters

У суботу, 12 червня, в Санкт-Петербурзі відбудеться матч Євро-2020 в групі B Бельгія – Росія. Початок поєдинку – о 22:00. Онлайн-трансляція Бельгія – Росія доступна на нашому сайті.

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Команда Роберто Мартінеса – другий фаворит на перемогу в турнірі після збірної Франції на думку букмекерів і більшості експертів. У "червоних дияволів" давно зібралося це прекрасне покоління і зараз воно на піку ігрового віку і можливостей. Правда, Кевін де Брюйне, швидше за все, пропустить перший тур через травму, отриману в фіналі Ліги чемпіонів. Але і без нього бельгійці зобов'язані легко долати груповий раунд і точно перемагати в першому турі. Хоча в товарняках напередодні їм було непросто – нічия з Грецією (1:1) і мінімальна перемога над хорватами (1:0).

Росіяни ніколи не перемагали бельгійців – п'ять поразок і дві нічиї в семи зустрічах. В останніх трьох вони пропускали мінімум по три голи. На попередніх чемпіонатах Європи збірна Росії тричі починала турнір з поразки від італійців і двічі від іспанців, один раз з перемоги над Чехією і нічиєї з Англією в 2016-м. Починаючи з осені 2020-го, вони перемогли в п'яти матчах з тринадцяти. За цей період тільки тричі змогли не пропустити. Напередодні розписали нічию з поляками (1:1) і мінімально обіграли Болгарію (1:0).

Очікую впевнену перемогу Бельгії 3:0 або більше. Голи бельгійців в обох таймах і їх індивідуальний ТБ 2,5. А також мінімум один гол Ромелу Лукаку.

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Відзначимо, що букмекери FAVBET також вважають Бельгію фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Мартінеса – 1.90, на нічию – 3.50, на перемогу Росії – 4.65.

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