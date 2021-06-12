12 червня 16:00 Відео
Уельс 1
Швейцарія 1
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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Прогноз на матч Бельгія – Росія від Круторогова: 3:0 і більше

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
12 червня, 19:51
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Поєдинок групи B відбудеться в суботу в Санкт-Петербурзі. Початок – о 22:00. Кирило Круторогов пророкує поразку РФ і гол від Ромелу Лукаку
Форвард Бельгії Ромелу Лукаку
Форвард Бельгії Ромелу Лукаку / Фото: Reuters

У суботу, 12 червня, в Санкт-Петербурзі відбудеться матч Євро-2020 в групі B Бельгія – Росія. Початок поєдинку – о 22:00. Онлайн-трансляція Бельгія – Росія доступна на нашому сайті.

Бельгія – Росія: де і коли дивитися матч групи В на Євро-2020 в суботу

Команда Роберто Мартінеса – другий фаворит на перемогу в турнірі після збірної Франції на думку букмекерів і більшості експертів. У "червоних дияволів" давно зібралося це прекрасне покоління і зараз воно на піку ігрового віку і можливостей. Правда, Кевін де Брюйне, швидше за все, пропустить перший тур через травму, отриману в фіналі Ліги чемпіонів. Але і без нього бельгійці зобов'язані легко долати груповий раунд і точно перемагати в першому турі. Хоча в товарняках напередодні їм було непросто – нічия з Грецією (1:1) і мінімальна перемога над хорватами (1:0).

Росіяни ніколи не перемагали бельгійців – п'ять поразок і дві нічиї в семи зустрічах. В останніх трьох вони пропускали мінімум по три голи. На попередніх чемпіонатах Європи збірна Росії тричі починала турнір з поразки від італійців і двічі від іспанців, один раз з перемоги над Чехією і нічиєї з Англією в 2016-м. Починаючи з осені 2020-го, вони перемогли в п'яти матчах з тринадцяти. За цей період тільки тричі змогли не пропустити. Напередодні розписали нічию з поляками (1:1) і мінімально обіграли Болгарію (1:0).

Очікую впевнену перемогу Бельгії 3:0 або більше. Голи бельгійців в обох таймах і їх індивідуальний ТБ 2,5. А також мінімум один гол Ромелу Лукаку.

Бельгія зіграє з Росією в першому турі Євро-2020
Бельгія зіграє з Росією в першому турі Євро-2020

Відзначимо, що букмекери FAVBET також вважають Бельгію фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Мартінеса – 1.90, на нічию – 3.50, на перемогу Росії – 4.65.

Дивіться, як Бельгія обіграла Росію в 2019-му

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