Пожежа в готелі збірної Словаччини в Пітері: а за кілька годин матч на Євро-2020

У готелі "Європа" в Санкт-Петербурзі відбулося займання на кухні. Пожежники прибули в рекордно короткі терміни і врятували ситуацію

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Сьогодні о 19:00 збірна Словаччини проведе свій перший поєдинок на Євро-2020 проти Польщі. Але напередодні матчу в Санкт-Петербурзі команда Штефана Тарковіча пережила неприємні хвилини, коли їх готель загорівся. Мультимедійний онлайн Польща – Словаччина пройде на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

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У готелі "Європа" в Санкт-Петербурзі, де зупинилася збірна Словаччини, сьогодні сталася пожежа. До будівлі швидко приїхала група пожежників. За інформацією СЕ, займання сталося на кухні і було швидко ліквідовано. Під час пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що збірна Словаччини на чемпіонаті Європи-2020 виступить у групі E разом з Польщею, Іспанією і Швецією. Зустріч з поляками пройде на стадіоні "Газпром Арена" в Санкт-Петербурзі.

А трьома годинами пізніше Севільї зіграють їхні майбутні суперники. Іспанія – Швеція онлайн-трансляція доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, фото і відео.