11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Посольство США підтримало Україну в битві з Росією за форму збірної

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
10 червня, 20:54
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Співробітники американського посольства наділи нову форму збірної України на знак підтримки нашої команди. УЄФА після звернення Росії заборонило наносити на футболку гасло "Героям слава!"
Посольство США підтримало збірну України
Посольство США підтримало збірну України / Фото: Twitter

Співробітники посольства США в Україні підтримали збірну України після скандального рішення УЄФА заборонити наносити на футболки гасло "Героям слава!". Спочатку в УЄФА не були проти гасла, але їх думка змінилася після листа з Росії.

Читайте також: "Путін – х**ло!". Реакція українців на заборону форми збірної на Євро-2020

На підтримку України працівники посольства наділи нову форму збірної України і зробили загальне фото.

"З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!", – свідчить повідомлення посольства в Twitter.

Раніше ми писали, що Росія кричить, що футбол поза політикою, а у самих на стадіоні прославляють бойовиків "ДНР". Гасло "Героям слава" стало поперек горла росіянам. І це після того, як у них в країні вболівальники спокійно прославляли бойовиків незаконних формувань.

Читайте також: "УЄФА – дворняжка Путіна!" Реакція фанів Європи на заборону форми збірної України

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