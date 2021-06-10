Посольство США підтримало Україну в битві з Росією за форму збірної

Співробітники американського посольства наділи нову форму збірної України на знак підтримки нашої команди. УЄФА після звернення Росії заборонило наносити на футболку гасло "Героям слава!"

Посольство США підтримало збірну України / Фото: Twitter

Співробітники посольства США в Україні підтримали збірну України після скандального рішення УЄФА заборонити наносити на футболки гасло "Героям слава!". Спочатку в УЄФА не були проти гасла, але їх думка змінилася після листа з Росії.

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На підтримку України працівники посольства наділи нову форму збірної України і зробили загальне фото.

"З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!", – свідчить повідомлення посольства в Twitter.

Раніше ми писали, що Росія кричить, що футбол поза політикою, а у самих на стадіоні прославляють бойовиків "ДНР". Гасло "Героям слава" стало поперек горла росіянам. І це після того, як у них в країні вболівальники спокійно прославляли бойовиків незаконних формувань.

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