Посольство США підтримало Україну в битві з Росією за форму збірної

Співробітники посольства США в Україні підтримали збірну України після скандального рішення УЄФА заборонити наносити на футболки гасло "Героям слава!". Спочатку в УЄФА не були проти гасла, але їх думка змінилася після листа з Росії.
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На підтримку України працівники посольства наділи нову форму збірної України і зробили загальне фото.
"З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!", – свідчить повідомлення посольства в Twitter.
Раніше ми писали, що Росія кричить, що футбол поза політикою, а у самих на стадіоні прославляють бойовиків "ДНР". Гасло "Героям слава" стало поперек горла росіянам. І це після того, як у них в країні вболівальники спокійно прославляли бойовиків незаконних формувань.
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