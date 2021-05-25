Посол УЄФА "спалився"! Варто Путіну зателефонувати – і трофей Євро-2020 у Росії в кишені

Зоряний французький нападник Трезеге мало не відкритим текстом заявив, що Європейська футбольна спілка перебуває на службі у президента Росії

Президент РФ Путін

Навколо впливу Росії на УЄФА спалахнув черговий скандал. Виявляється, за дзвінком Путіна трофей Євро-2020 може прописатися в РФ.

Напередодні переможець європейської першості-2000 француз Давид Трезеге в рамках турне Кубка Європи містами, які приймуть Євро-2020, відвідав з трофеєм шоу "Вечірній Ургант".

І на питання – чи є шанс у збірної Росії залишити кубок цього року в своїй країні – посол УЄФА екснападник Монако і Ювентуса Трезеге заявив: "Якщо президент Путін зателефонує – так, він може залишитися в Росії".

У соцмережах відразу ж посипалися відгуки: "Це ж треба було так відкрито "спалитися", "За дзвінком Путіна збірну Росії будуть тягнути до перемоги на Євро".

Нагадаємо, останнім часом тривають розмови про те, що УЄФА продалася Росії. Як підтвердження називається той факт, що "Газпром" увійшов до списку офіційних спонсорів Євро-2020.

Також ми писали, що Санкт-Петербург додатково отримав матчі Євро-2020, які мав приймати Дублін. Отже, в Росії відбудуться шість ігор групового етапу і одна зустріч 1/4 фіналу.

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