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Посол УЄФА "спалився"! Варто Путіну зателефонувати – і трофей Євро-2020 у Росії в кишені

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
25 травня, 08:38
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Зоряний французький нападник Трезеге мало не відкритим текстом заявив, що Європейська футбольна спілка перебуває на службі у президента Росії
Президент РФ Путін
Президент РФ Путін

Навколо впливу Росії на УЄФА спалахнув черговий скандал. Виявляється, за дзвінком Путіна трофей Євро-2020 може прописатися в РФ.

Напередодні переможець європейської першості-2000 француз Давид Трезеге в рамках турне Кубка Європи містами, які приймуть Євро-2020, відвідав з трофеєм шоу "Вечірній Ургант".

І на питання – чи є шанс у збірної Росії залишити кубок цього року в своїй країні – посол УЄФА екснападник Монако і Ювентуса Трезеге заявив: "Якщо президент Путін зателефонує – так, він може залишитися в Росії".

У соцмережах відразу ж посипалися відгуки: "Це ж треба було так відкрито "спалитися", "За дзвінком Путіна збірну Росії будуть тягнути до перемоги на Євро".

В тренді

Нагадаємо, останнім часом тривають розмови про те, що УЄФА продалася Росії. Як підтвердження називається той факт, що "Газпром" увійшов до списку офіційних спонсорів Євро-2020.

Також ми писали, що Санкт-Петербург додатково отримав матчі Євро-2020, які мав приймати Дублін. Отже, в Росії відбудуться шість ігор групового етапу і одна зустріч 1/4 фіналу.

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