"Останній танець" відправив Роналду додому! Бельгія обіграла чемпіонів Європи

В Європі буде новий чемпіон. Збірна Бельгії мінімально обіграла Португалію завдяки голу Торгана Азара і вийшла в чвертьфінал Євро-2020

Роналду не зміг витягнути Португалію у чвертьфінал / Фото: Getty Images

Краща команда світу за рейтингом ФІФА і діючий чемпіон Європи. Така вивіска відмінно б підійшла до фіналу. Але Бельгія і Португалія зустрілися в першому раунді плей-офф.

Португальський захисник Пепе почав гру з перших хвилин і став найстаршим польовим футболістом, який вийшов в стартовому складі в плей-офф чемпіонату Європи – 38 років і 121 день.

Роботи у португальської оборони було більш ніж достатньо. Її пресували Кевін де Брейне, Ромелу Лукаку і Торган Азар.

Боротьба на полі була чоловічою / Фото: Getty Images

Про кожного з них по парі слів. Де Брюйне отримав травму перед Євро-2020 і його участь була під великим питанням. Встиг відновитися, грав – і знову потрапив у лазарет. Сьогодні Кевін отримав сильний удар по ногах. У перерві його лікарі намагалися поставити на ноги, гравець навіть вийшов на другий тайм. Але пробув на полі три хвилини і попросив заміну.

Ромелу Лукаку напередодні матчу зізнався, що допомагав йому налаштовуватися на Португалію документальний серіал "Останній танець" про баскетбольну команду Чикаго Буллс 90-х років.

Завдяки фільму Лукаку зрозумів, що черпає мотивацію так само, як легендарний Майкл Джордан. Баскетболіст використовував критику на свою адресу, щоб стати кращим.

А що Торган Азар? А він забив. В кінці першого тайму потужним ударом з-за меж штрафного пробив португальського воротаря.

Португальці більше володіли м'ячем, більше били. Куртуа впорався з ударом Роналду зі штрафного, Жота промахнувся з гольової позиції, Діаш повинен був забивати після навісу з кутового, штанга врятувала бельгійців після удару Геррейро... Але до кінця матчу рахунок так і не змінився.

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Бельгія виграла – 1:0 і в Європі тепер буде новий чемпіон. 2 липня Бельгія зіграє проти Італії.

Бельгія – Португалія – 1:0

Гол: Т. Азар (42)

Бельгія: Куртуа, Альдервейрельд, Вертонген, Вермален, Меньє, Тілеманс, Вітсель, Т. Азар (Дендонкер, 90+5), де Брюйне (Мертенс, 48), Лукаку, Е. Азар (Карраско, 87).

Португалія: Патрісіу, Далот, Діаш, Пепе, Геррейро, Моутіньо (Фернандеш, 55), Палінья (Данілу, 78), Санчеш (Олівейра, 79), Б. Сілва (Феліш, 55), Роналду, Жота (А. Сілва, 70).