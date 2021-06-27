27 червня 19:00 Відео
Нідерланди 0
Чехія 2
27 червня 22:00 Відео
Бельгія 1
Португалія 0
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
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Чехія --
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Євро-2020

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"Останній танець" відправив Роналду додому! Бельгія обіграла чемпіонів Європи

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
27 червня, 23:55
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В Європі буде новий чемпіон. Збірна Бельгії мінімально обіграла Португалію завдяки голу Торгана Азара і вийшла в чвертьфінал Євро-2020
Роналду не зміг витягнути Португалію у чвертьфінал
Роналду не зміг витягнути Португалію у чвертьфінал / Фото: Getty Images

Краща команда світу за рейтингом ФІФА і діючий чемпіон Європи. Така вивіска відмінно б підійшла до фіналу. Але Бельгія і Португалія зустрілися в першому раунді плей-офф.

Португальський захисник Пепе почав гру з перших хвилин і став найстаршим польовим футболістом, який вийшов в стартовому складі в плей-офф чемпіонату Європи – 38 років і 121 день.

Роботи у португальської оборони було більш ніж достатньо. Її пресували Кевін де Брейне, Ромелу Лукаку і Торган Азар.

Боротьба на полі була чоловічою
Боротьба на полі була чоловічою / Фото: Getty Images

Про кожного з них по парі слів. Де Брюйне отримав травму перед Євро-2020 і його участь була під великим питанням. Встиг відновитися, грав – і знову потрапив у лазарет. Сьогодні Кевін отримав сильний удар по ногах. У перерві його лікарі намагалися поставити на ноги, гравець навіть вийшов на другий тайм. Але пробув на полі три хвилини і попросив заміну.

Ромелу Лукаку напередодні матчу зізнався, що допомагав йому налаштовуватися на Португалію документальний серіал "Останній танець" про баскетбольну команду Чикаго Буллс 90-х років.

Завдяки фільму Лукаку зрозумів, що черпає мотивацію так само, як легендарний Майкл Джордан. Баскетболіст використовував критику на свою адресу, щоб стати кращим.

А що Торган Азар? А він забив. В кінці першого тайму потужним ударом з-за меж штрафного пробив португальського воротаря.

Португальці більше володіли м'ячем, більше били. Куртуа впорався з ударом Роналду зі штрафного, Жота промахнувся з гольової позиції, Діаш повинен був забивати після навісу з кутового, штанга врятувала бельгійців після удару Геррейро... Але до кінця матчу рахунок так і не змінився.

Дивіться також: Бельгія – Португалія: відео голів та огляд матчу Євро-2020

Бельгія виграла – 1:0 і в Європі тепер буде новий чемпіон. 2 липня Бельгія зіграє проти Італії.

Бельгія – Португалія – 1:0
Гол: Т. Азар (42)

Бельгія: Куртуа, Альдервейрельд, Вертонген, Вермален, Меньє, Тілеманс, Вітсель, Т. Азар (Дендонкер, 90+5), де Брюйне (Мертенс, 48), Лукаку, Е. Азар (Карраско, 87).

Португалія: Патрісіу, Далот, Діаш, Пепе, Геррейро, Моутіньо (Фернандеш, 55), Палінья (Данілу, 78), Санчеш (Олівейра, 79), Б. Сілва (Феліш, 55), Роналду, Жота (А. Сілва, 70).

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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