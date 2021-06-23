Португалія – Франція: де дивитися матч грандів на Євро-2020

Поєдинок фіналістів попереднього європейського чемпіонату в "групі смерті" почнеться о 22:00 за київським часом і буде показаний на ТБ і в інтернеті

Роналду вже забив три голи на Євро / Фото: Reuters

У середу, 23 червня, завершиться груповий турнір Євро-2020. У поєдинку з найяскравішою афішею дня зустрічаються фіналісти попереднього чемпіонату Європи – Португалія і Франція. Початок матчу в Будапешті – о 22:00 за київським часом. Онлайн Португалія – Франція доступний на нашому сайті.

Відзначимо, що Франція вже забезпечила собі вихід до 1/8 фіналу. Португалії для цього сьогодні потрібно не програти. Паралельно відбувається поєдинок в Мюнхені. Німеччина – Угорщина: онлайн матчу в "групі смерті"

ПОРТУГАЛІЯ – ФРАНЦІЯ: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Португалія – Франція в середу, 23 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

ПОРТУГАЛІЯ – ФРАНЦІЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET вважають фаворитом матчу Францію. На її перемогу встановлено коефіцієнт 2.22, на нічию – 3.20, на перемогу Португалії – 3.75. Найвірогіднішим букмекери називають рахунок 1:0 на користь французів.

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Загальну вартість складів команд аналітики Transfermarkt оцінюють в космічні 1 мільярд 830 мільйонів євро! При цьому один гравець збірної Франції в середньому на 8 млн євро дорожчий за одного португальського футболіста.

Дивіться, як у попередньому турі Франція зіграла 1:1 з Угорщиною

Дивіться, як у попередньому турі Португалія програла Німеччині 2:4