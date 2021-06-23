23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Євро-2020

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Португалія – Франція: де дивитися матч грандів на Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
23 червня, 15:31
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Поєдинок фіналістів попереднього європейського чемпіонату в "групі смерті" почнеться о 22:00 за київським часом і буде показаний на ТБ і в інтернеті
Роналду вже забив три голи на Євро
Роналду вже забив три голи на Євро / Фото: Reuters

У середу, 23 червня, завершиться груповий турнір Євро-2020. У поєдинку з найяскравішою афішею дня зустрічаються фіналісти попереднього чемпіонату Європи – Португалія і Франція. Початок матчу в Будапешті – о 22:00 за київським часом. Онлайн Португалія – Франція доступний на нашому сайті.

Відзначимо, що Франція вже забезпечила собі вихід до 1/8 фіналу. Португалії для цього сьогодні потрібно не програти. Паралельно відбувається поєдинок в Мюнхені. Німеччина – Угорщина: онлайн матчу в "групі смерті"

Груповий етап
Група F
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Франція Франція Фра
2
1
1
0
2
1
1
4
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В
2
Німеччина Німеччина Нім
2
1
0
1
4
3
1
3
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П
3
Португалія Португалія Пор
2
1
0
1
5
4
1
3
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: П В
4
Угорщина Угорщина Уго
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П

ПОРТУГАЛІЯ – ФРАНЦІЯ: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Португалія – Франція в середу, 23 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

ПОРТУГАЛІЯ – ФРАНЦІЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET вважають фаворитом матчу Францію. На її перемогу встановлено коефіцієнт 2.22, на нічию – 3.20, на перемогу Португалії – 3.75. Найвірогіднішим букмекери називають рахунок 1:0 на користь французів.

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Загальну вартість складів команд аналітики Transfermarkt оцінюють в космічні 1 мільярд 830 мільйонів євро! При цьому один гравець збірної Франції в середньому на 8 млн євро дорожчий за одного португальського футболіста.

Дивіться, як у попередньому турі Франція зіграла 1:1 з Угорщиною

Дивіться, як у попередньому турі Португалія програла Німеччині 2:4

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
19:00
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19:00
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22:00
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22:00
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Субота, 26 червня
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