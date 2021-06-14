Польща – Словаччина: прогноз коментатора на матч Євро-2020

У поєдинку групи Е між Польщею Роберта Левандовського і Словаччиною Марека Гамшика коментатор Кирило Круторогов схиляється до результативної нічиєї

Форвард збірної Польщі Роберт Левандовський / Фото: Reuters

У понеділок, 14 червня, в Санкт-Петербурзі відбудеться черговий матч стартового туру Євро-2020. У групі Е зустрічаються Польща – Словаччина. Початок – о 19:00 за київським часом. Онлайн-трансляція Польща – Словаччина доступна на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на цю гру від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

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Ще дві абсолютно непередбачувані команди, від яких можна чекати чого завгодно, від провалу до сенсації. У поляків недавно змінився тренер – з цього року рулить командою португалець Паулу Соуза, який змінив Єжи Бженчека. Під його керівництвом "кадра" провела п'ять матчів, перемогла і програла по разу і тричі розписала нічию. Їхня головна зірка, звісно ж, Роберт Левандовський. Також варто відзначити Петра Зелінського, та й загалом більшість польских футболістів грають в середняків із топових чемпіонатів. Поляки зіграють на своєму третьому Євро в історії і поспіль. Але якщо в 2012-му вони не вийшли з групи, то в 2016-му досягли чвертьфіналу.

Для словаків це друге Євро, минулого разу вони вийшли з групи і зупинилися в першому плей-оф раунді. Виокремлюється у них центрбек Мілан Шкріняр, а ще є ветеран Марек Гамшик. В 2021-му вони не програвали – розписали чотири нічиї і обіграли росіян (2:1).

Гадаю, в цьому матчі обидві команди заб'ють. Схиляюся до нічиєї – 1:1 або, якщо нам пощастить, навіть 2:2.

Роберт Левандовський vs Марек Гамшик / Фото: Reuters

Тим часом букмекери FAVBET вважають фаворитами зустрічі поляків. Коефіцієнт на їхню перемогу – 1.71, на успіх Словаччини – 6.10, на нічию – 3.60. Найбільш вірогідним у аналітиків називається рахунок 1:0 на користь Польщі.

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