14 червня 37’
Шотландія 0
Чехія 0
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Польща – Словаччина: прогноз коментатора на матч Євро-2020

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
14 червня, 14:54
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У поєдинку групи Е між Польщею Роберта Левандовського і Словаччиною Марека Гамшика коментатор Кирило Круторогов схиляється до результативної нічиєї
Форвард збірної Польщі Роберт Левандовський
Форвард збірної Польщі Роберт Левандовський / Фото: Reuters

У понеділок, 14 червня, в Санкт-Петербурзі відбудеться черговий матч стартового туру Євро-2020. У групі Е зустрічаються Польща – Словаччина. Початок – о 19:00 за київським часом. Онлайн-трансляція Польща – Словаччина доступна на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на цю гру від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

Польща – Словаччина: де дивитися матч Євро-2020

ПОЛЬЩА – СЛОВАЧЧИНА. ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Ще дві абсолютно непередбачувані команди, від яких можна чекати чого завгодно, від провалу до сенсації. У поляків недавно змінився тренер – з цього року рулить командою португалець Паулу Соуза, який змінив Єжи Бженчека. Під його керівництвом "кадра" провела п'ять матчів, перемогла і програла по разу і тричі розписала нічию. Їхня головна зірка, звісно ж, Роберт Левандовський. Також варто відзначити Петра Зелінського, та й загалом більшість польских футболістів грають в середняків із топових чемпіонатів. Поляки зіграють на своєму третьому Євро в історії і поспіль. Але якщо в 2012-му вони не вийшли з групи, то в 2016-му досягли чвертьфіналу.

Для словаків це друге Євро, минулого разу вони вийшли з групи і зупинилися в першому плей-оф раунді. Виокремлюється у них центрбек Мілан Шкріняр, а ще є ветеран Марек Гамшик. В 2021-му вони не програвали – розписали чотири нічиї і обіграли росіян (2:1).

Гадаю, в цьому матчі обидві команди заб'ють. Схиляюся до нічиєї – 1:1 або, якщо нам пощастить, навіть 2:2.

Роберт Левандовський vs Марек Гамшик
Роберт Левандовський vs Марек Гамшик / Фото: Reuters

Тим часом букмекери FAVBET вважають фаворитами зустрічі поляків. Коефіцієнт на їхню перемогу – 1.71, на успіх Словаччини – 6.10, на нічию – 3.60. Найбільш вірогідним у аналітиків називається рахунок 1:0 на користь Польщі.

Дивіться, як Словаччина програвала Україні в Лізі націй

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 14 червня
0:0 (37’)
Дивись на: Трансляція
19:00
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22:00
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 15 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Середа, 16 червня
16:00
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