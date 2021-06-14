Польща – Словаччина: коли початок і де дивитися матч Євро-2020

Стартовий поєдинок групи Е чемпіонату Європи відбудеться в понеділок в Санкт-Петербурзі. Початок – о 19:00. Матч можна подивитися на ТБ і в інтернеті – список трансляцій

Роберт Левандовський vs Марек Гамшик / Фото: Reuters

У понеділок, 14 червня, на Євро відбудуться стартові матчі в групі Е – Польща vs Словаччина о 19:00 і Іспанія vs Швеція о 22:00 за київським часом. Онлайн Польща – Словаччина доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ ПОЛЬЩА – СЛОВАЧЧИНА

В Україні в прямому ефірі зустріч Польща – Словаччина в понеділок, 14 червня, починаючи з 19:00, можна подивитися на телеканалах "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку, який відбудеться в Санкт-Петербурзі, доступна на сервісі OLL.TV.

ЗІРКА МАТЧУ

Лідер поляків Роберт Левандовський / Фото: Reuters

Форвард Баварії і найкращий футболіст світу Роберт Левандовський – єдиний гравець в нинішній збірній Польщі, який вже забивав у фінальних стадіях чемпіонату Європи. Він вразив ворота греків в 2012-му, а на Євро-2016 відзначився в чвертьфінальній битві з майбутніми чемпіонами португальцями. Зупинити його словакам сьогодні буде вкрай важко.

"Почуваюся добре, в повній готовності і з нетерпінням чекаю матчу. Яким для нас буде вдалий результат? Не програти. Але викладемося ми по максимуму. І подивимося, що нам вдасться", – це вже заява капітана збірної Словаччини Марека Гамшика

Відзначимо, що п'ять років тому на Євро-2016 збірна Польщі, обігравши на своєму шляху Україну, вперше дійшла до 1/4 фіналу і вибула, жодного разу не поступившись в ігровий час. Майбутнім переможцям турніру португальцям поляки програли в серії пенальті 3:5 після нічиєї 1:1.

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Збірна Словаччини дебютувала на Євро в 2016 році і вдруге поспіль грає у фінальній стадії. На минулому турнірі словацька команда посіла третє місце в групі після Уельсу і Англії, набравши чотири очки. В 1/8 фіналу словаки програли Німеччині 0:3.

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