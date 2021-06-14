14 червня 16:00 Трансляція
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Турнірна Таблиця Команди Збірна України Місс Євро-2021 Бомбардири Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Польща – Словаччина: коли початок і де дивитися матч Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
14 червня, 13:51
Копіювати лінк
Стартовий поєдинок групи Е чемпіонату Європи відбудеться в понеділок в Санкт-Петербурзі. Початок – о 19:00. Матч можна подивитися на ТБ і в інтернеті – список трансляцій
Роберт Левандовський vs Марек Гамшик
Роберт Левандовський vs Марек Гамшик / Фото: Reuters

У понеділок, 14 червня, на Євро відбудуться стартові матчі в групі Е – Польща vs Словаччина о 19:00 і Іспанія vs Швеція о 22:00 за київським часом. Онлайн Польща – Словаччина доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ ПОЛЬЩА – СЛОВАЧЧИНА

В Україні в прямому ефірі зустріч Польща – Словаччина в понеділок, 14 червня, починаючи з 19:00, можна подивитися на телеканалах "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку, який відбудеться в Санкт-Петербурзі, доступна на сервісі OLL.TV.

ЗІРКА МАТЧУ

Лідер поляків Роберт Левандовський
Лідер поляків Роберт Левандовський / Фото: Reuters

Форвард Баварії і найкращий футболіст світу Роберт Левандовський – єдиний гравець в нинішній збірній Польщі, який вже забивав у фінальних стадіях чемпіонату Європи. Він вразив ворота греків в 2012-му, а на Євро-2016 відзначився в чвертьфінальній битві з майбутніми чемпіонами португальцями. Зупинити його словакам сьогодні буде вкрай важко.

"Почуваюся добре, в повній готовності і з нетерпінням чекаю матчу. Яким для нас буде вдалий результат? Не програти. Але викладемося ми по максимуму. І подивимося, що нам вдасться", – це вже заява капітана збірної Словаччини Марека Гамшика

Відзначимо, що п'ять років тому на Євро-2016 збірна Польщі, обігравши на своєму шляху Україну, вперше дійшла до 1/4 фіналу і вибула, жодного разу не поступившись в ігровий час. Майбутнім переможцям турніру португальцям поляки програли в серії пенальті 3:5 після нічиєї 1:1.

Читайте також: Переживши зупинку серця, Еріксен вперше вийшов до вболівальників (відео)

Збірна Словаччини дебютувала на Євро в 2016 році і вдруге поспіль грає у фінальній стадії. На минулому турнірі словацька команда посіла третє місце в групі після Уельсу і Англії, набравши чотири очки. В 1/8 фіналу словаки програли Німеччині 0:3.

Дивіться, як перед Євро-2020 Польща зіграла 2: 2 з Ісландією

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 14 червня
16:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на:
22:00
Україна
Вівторок, 15 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Україна
Середа, 16 червня
16:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти