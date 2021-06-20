20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Чому українцям сьогодні потрібно вболівати за Уельс в матчі проти Італії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
20 червня, 14:55
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У матчі між Італією і Уельсом може визначитися потенційний суперник України у плей-оф Євро-2020. Чому українцям потрібно вболівати за валлійську команду
Українцями потрібно вболівати за збірну Уельса
Українцями потрібно вболівати за збірну Уельса / Фото: Reuters

Сьогодні в Римі збірні Італії та Уельсу зійдуться в матчі третього туру групового етапу Євро-2020 і розіграють між собою переможця групи A. Дивно, але ця зустріч може вплинути на майбутнє України на турнірі. Онлайн Італія – Уельс є на нашому сайті.

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Згідно із сіткою Євро-2020, переможець групи А в 1/8 фіналу зіграє з другою командою групи C, де як раз виступає Україна. Команді Андрія Шевченка достатньо зіграти внічию з Австрією в третьому турі, щоб зберегти за собою другий рядок.

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Нідерланди Нідерланди Нід
2
2
0
0
5
2
3
6
Забиті 5
Пропущені 2
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Україна Україна Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забиті 4
Пропущені 4
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П
3
Австрія Австрія Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забиті 3
Пропущені 3
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забиті 2
Пропущені 5
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П

У квартеті А лідирує Італія, яка показує чи не найкращий футбол на турнірі. Не дивно, що букмекери істотно знизили котирування на перемогу італійців на чемпіонаті Європи. Звичайно, нам би не хотілося перетнутися з ними в першому ж раунді плей-оф.

Груповий етап
Група A
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Італія Італія Іта
2
2
0
0
6
0
6
6
Забиті 6
Пропущені 0
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В
2
Уельс Уельс Уел
2
1
1
0
3
1
2
4
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: В Н
3
Швейцарія Швейцарія Шве
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: П Н
4
Турція Турція Тур
2
0
0
2
0
5
-5
0
Забиті 0
Пропущені 5
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П

Але є спосіб, як уникнути зустрічі з Італією. Українцям потрібно сьогодні дуже сильно підтримувати Уельс і сподіватися, що Бейл і компанія зможуть завдати італійцям першої поразки в турнірі і змістити їх з першої позиції.

Тільки чи потрібно це самим валлійцям? Навіть нічия гарантує Уельсу другий рядок і путівку в плей-оф з другого місця. Друга команда групи A виходить на другу команду групи B, а це Росія, Фінляндія або Данія – явно кращий варіант, ніж Україна.

Груповий етап
Група B
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Бельгія Бельгія Бел
2
2
0
0
5
1
4
6
Забиті 5
Пропущені 1
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В
2
Росія Росія Рос
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: В П
3
Фінляндія Фінляндія Фін
2
1
0
1
1
1
0
3
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Данія Данія Дан
2
0
0
2
1
3
-2
0
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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