Чому українцям сьогодні потрібно вболівати за Уельс в матчі проти Італії

У матчі між Італією і Уельсом може визначитися потенційний суперник України у плей-оф Євро-2020. Чому українцям потрібно вболівати за валлійську команду

Українцями потрібно вболівати за збірну Уельса / Фото: Reuters

Сьогодні в Римі збірні Італії та Уельсу зійдуться в матчі третього туру групового етапу Євро-2020 і розіграють між собою переможця групи A. Дивно, але ця зустріч може вплинути на майбутнє України на турнірі. Онлайн Італія – Уельс є на нашому сайті.

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Згідно із сіткою Євро-2020, переможець групи А в 1/8 фіналу зіграє з другою командою групи C, де як раз виступає Україна. Команді Андрія Шевченка достатньо зіграти внічию з Австрією в третьому турі, щоб зберегти за собою другий рядок.

У квартеті А лідирує Італія, яка показує чи не найкращий футбол на турнірі. Не дивно, що букмекери істотно знизили котирування на перемогу італійців на чемпіонаті Європи. Звичайно, нам би не хотілося перетнутися з ними в першому ж раунді плей-оф.

Але є спосіб, як уникнути зустрічі з Італією. Українцям потрібно сьогодні дуже сильно підтримувати Уельс і сподіватися, що Бейл і компанія зможуть завдати італійцям першої поразки в турнірі і змістити їх з першої позиції.

Тільки чи потрібно це самим валлійцям? Навіть нічия гарантує Уельсу другий рядок і путівку в плей-оф з другого місця. Друга команда групи A виходить на другу команду групи B, а це Росія, Фінляндія або Данія – явно кращий варіант, ніж Україна.