Чому Шевченкові не дали зробити заміни в матчі з Англією: суддя пояснив рішення Бриха

В останньому матчі збірної України на Євро-2020 неприємний момент виник в кінцівці. Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко хотів випустити на поле трьох футболістів. Однак останні хвилини гра йшла без пауз, і німецький арбітр Фелікс Брих не став додавати час до основних 90 хвилин. Тому Довбик, Судаков і Тимчик так і не вийшли на поле. Через це колишній пресаташе збірної України назвав Шеву лохом.

Скандальний епізод проаналізували в студії телеканалів "Футбол". Свою думку висловив український суддя міжнародної категорії (ФІФА) Сергій Бойко:

"Є правило про тривалість матчу №7. Там чітко вказано, що матч складається з двох рівних таймів по 45 хвилин. Сказано також і про компенсований час. Але ми бачимо рахунок, а в останні п'ять хвилин гравці просто тримали м'яч, і все вже погодилися з результатом і хотіли закінчити гру.

Чому не відбулася заміна? Вона була б зроблена не на 90-й хвилині, а готувалася десь з 86-ї. Весь цей час команди тримали м'яч в грі. Одна-дві компенсовані хвилини ні на що вже не вплинули б. Арбітр дав відіграти 90 хвилин по духу гри, ставленню гравців, які просто катали м'яч останні дві хвилини. Він закінчив відповідно до правил гри. Брих не дав компенсований час, хоча міг би і дати".