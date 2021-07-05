6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Чому Шевченкові не дали зробити заміни в матчі з Англією: суддя пояснив рішення Бриха

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
5 липня, 13:46
Копіювати лінк
Український рефері Сергій Бойко розповів про пункти правил футболу і вважає, що його німецький колега мав повне право давати фінальний свисток
/ Фото: Reuters

В останньому матчі збірної України на Євро-2020 неприємний момент виник в кінцівці. Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко хотів випустити на поле трьох футболістів. Однак останні хвилини гра йшла без пауз, і німецький арбітр Фелікс Брих не став додавати час до основних 90 хвилин. Тому Довбик, Судаков і Тимчик так і не вийшли на поле. Через це колишній пресаташе збірної України назвав Шеву лохом.

Скандальний епізод проаналізували в студії телеканалів "Футбол". Свою думку висловив український суддя міжнародної категорії (ФІФА) Сергій Бойко:

"Є правило про тривалість матчу №7. Там чітко вказано, що матч складається з двох рівних таймів по 45 хвилин. Сказано також і про компенсований час. Але ми бачимо рахунок, а в останні п'ять хвилин гравці просто тримали м'яч, і все вже погодилися з результатом і хотіли закінчити гру.

Чому не відбулася заміна? Вона була б зроблена не на 90-й хвилині, а готувалася десь з 86-ї. Весь цей час команди тримали м'яч в грі. Одна-дві компенсовані хвилини ні на що вже не вплинули б. Арбітр дав відіграти 90 хвилин по духу гри, ставленню гравців, які просто катали м'яч останні дві хвилини. Він закінчив відповідно до правил гри. Брих не дав компенсований час, хоча міг би і дати".

Зауважимо, що Фелікс Брих призначений на півфінал Італія – Іспанія.

Також тренера збірної України висміяв його колишній партнер: Шева, це було кумедно!

Згадаймо, приємні моменти матчу з Північною Македонією:

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної

53 900 м
Олександр Зінченко
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 6 липня
22:00
Дивись на:
Середа, 7 липня
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти