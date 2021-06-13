Чому збірна України грає з Нідерландами, а не з Голландією. Пояснюємо

З 1 січня 2020 року королівство офіційно відмовилося від старої назви на користь Нідерландів, щоб жителі інших провінцій не ображалися

Сьогодні нас чекає великий футбольний вечір. В Амстердамі збірна України стартує на Євро-2020. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Нідерланди – Україна.

Дивіться також у прямому ефірі стрім матчу Нідерланди – Україна.

Чому Нідерланди? Адже в школі нас учили – Голландія. І цю назву довгий час використовували не тільки в Україні, а й у самій Країні тюльпанів.

Все просто. З 1 січня 2020 року Голландії "більше немає". Королівство офіційно відмовилося від старої назви на користь Нідерландів. Навіть змінило логотип країни.

Річ у тім, що самі громадяни не дуже любили, коли їхню країну називали Голландією. Адже це назва лише одного історичного регіону. Тепер на його території є дві провінції – Північна і Південна Голландія. А до складу країни входять 12 провінцій.

Це схоже на те, як багато хто говорить Англія, а мають на увазі – Велика Британія.

До речі, розкручувати новий бренд Нідерландів уряд якраз планував на музичному Євробаченні та чемпіонаті Європи з футболу.