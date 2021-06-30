Побитий фанат із російським прапором зізнався, навіщо прийшов на матч України

Російський уболівальник Денис Смоленський прийшов на матч України проти Швеції з російським прапором і в вушанці, щоб підтримати команду Шевченка

Російський фанат Денис Смоленський на матчі України / Фото: Reuters

29 червня збірна України вперше в історії вийшла до 1/4 фіналу чемпіонатів Європи. У 1/8 фіналу наша команда в додатковий час обіграла Швецію 2:1 завдяки голам Зінченка і Довбика. Якимось чином на матчі українців в Глазго опинився фанат з російським прапором, якому дісталося від деяких уболівальників команди Шевченка.

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Росіянин Денис Смоленський розповів СЕ, чому вирішив піти вболівати за команду Андрія Шевченка:

"Я просто хотів футбол дивитися і не хотів ніяких проблем. Я приїхав на матч, щоб підтримати українську команду. Росіяни ж теж вболівають за Україну! Ми ж всі єдині. Що відбувалося? Деякі просто здивувалися, а деяким, м'яко кажучи, не сподобалося, що я був з прапором... І вони почали бити. У мене була розбита брова".

Російський фанат пошкодував, що з'явився на матч Україна / Фото: Reuters

"Треба розуміти, що це не політика, а футбол. Мій найкращий друг – українець. Інший кращий друг – поляк. Ми показуємо, що політика повинна залишатися політикою, а футбол футболом".

Після того, як у росіянина відібрали триколор, вболівальники в секторі трохи заспокоїлися, а горе-фаната від гріха подалі прикрили українським прапором.

Раніше ми розповідали, як за Україну вболівали польські коментатори. Вони не могли заспокоїтися після переможного удару українського нападника Артема Довбика в екстра-таймі 1/8 фіналу зі Швецією на Євро-2020.