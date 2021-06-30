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Побитий фанат із російським прапором зізнався, навіщо прийшов на матч України

Олена Павлова Олена Павлова
30 червня, 22:20
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Російський уболівальник Денис Смоленський прийшов на матч України проти Швеції з російським прапором і в вушанці, щоб підтримати команду Шевченка
Російський фанат Денис Смоленський на матчі України
Російський фанат Денис Смоленський на матчі України / Фото: Reuters

29 червня збірна України вперше в історії вийшла до 1/4 фіналу чемпіонатів Європи. У 1/8 фіналу наша команда в додатковий час обіграла Швецію 2:1 завдяки голам Зінченка і Довбика. Якимось чином на матчі українців в Глазго опинився фанат з російським прапором, якому дісталося від деяких уболівальників команди Шевченка.

Читайте також: "Слава Україні!" – російський коментатор про нашу перемогу над шведами

Росіянин Денис Смоленський розповів СЕ, чому вирішив піти вболівати за команду Андрія Шевченка:

"Я просто хотів футбол дивитися і не хотів ніяких проблем. Я приїхав на матч, щоб підтримати українську команду. Росіяни ж теж вболівають за Україну! Ми ж всі єдині. Що відбувалося? Деякі просто здивувалися, а деяким, м'яко кажучи, не сподобалося, що я був з прапором... І вони почали бити. У мене була розбита брова".

Російський фанат пошкодував, що з'явився на матч Україна
Російський фанат пошкодував, що з'явився на матч Україна / Фото: Reuters

"Треба розуміти, що це не політика, а футбол. Мій найкращий друг – українець. Інший кращий друг – поляк. Ми показуємо, що політика повинна залишатися політикою, а футбол футболом".

Після того, як у росіянина відібрали триколор, вболівальники в секторі трохи заспокоїлися, а горе-фаната від гріха подалі прикрили українським прапором.

Раніше ми розповідали, як за Україну вболівали польські коментатори. Вони не могли заспокоїтися після переможного удару українського нападника Артема Довбика в екстра-таймі 1/8 фіналу зі Швецією на Євро-2020.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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