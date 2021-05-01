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Перша збірна оголосила про вакцинацію перед Євро-2020

1 травня, 09:04

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Збірна Італії всім складом провакцинується перед Євро-2020. Щеплення отримають навіть ті гравці, хто не потрапить в остаточну заявку на чемпіонат Європи

/ Фото: Reuters

Збірна Італії провакцинується перед Євро-2020. У понеділок 40 гравців національної команди отримають першу дозу вакцини. Дозвіл було прийнято постановою міністра охорони здоров'я Роберто Сперанцою. Уряд пішов на такий крок, розуміючи, що він може викликати невдоволення у громадськості.

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Corriere della Sera повідомляє, що у італійців виникли проблеми з вибором вакцини, так як у AstraZeneca велика пауза між вакцинацією. Швидше за все, вибір впаде на Pfizer-BioNtech.

В остаточну заявку на турнір потраплять лише 26 гравців, але Роберто Манчіні викличе на збір 40 чоловік, тому вакцину отримають всі гравці. До речі, вчора розширену заявку оголосила збірна України.

Збірна Італії почне підготовку до чемпіонату Європи 24 травня, а 11 червня відкриє Євро-2020 матчем проти Туреччини в Римі. До слова, італійський уряд пішов на поступки перед УЄФА і дозволилв заповнювати стадіон в Римі на 25%, що дозволило Італії зберегти матчі Євро у себе. Раніше свої матчі втратили Дублін і Більабо.

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