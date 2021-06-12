12 червня 16:00 Про матч
Уельс 1
Швейцарія 1
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Перша нічия на Євро-2020! Уельс розійшовся миром зі Швейцарією

Олег Люлька Олег Люлька
12 червня, 17:55
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Обидва голи в поєдинку в Баку були забиті головою. Швейцарія відкрила рахунок на початку другого тайму, але не зуміла втримати перемогу – 1: 1. У цій групі лідирує Італія
Бейл у матчі Уельс - Швейцарія не забив
Бейл у матчі Уельс - Швейцарія не забив / Фото: Reuters

На Євро-2020 зафіксовано першу нічию. Суботній поєдинок Уельсу і Швейцарії в Баку завершився з рахунком 1:1. Нагадаємо, напередодні в цій групі Італія розгромила Туреччину 3:0.

Швейцарія, яку у вболівальників України є підстави недолюблювати за судову перемогу над Україною в Лізі націй, відкрила рахунок на 49-й хвилині. Емболо головою завершив подачу кутового з правого флангу від Шакірі.

Відео голу Емболо

Однак на 74-й хвилині Уельс відігрався – і теж після розіграшу кутового. Мур, який зазнав ушкодження в першому таймі, перемотаною головою переправив м'яч у дальній кут, завершивши подачу з правого флангу від Моррелла – 1:1.

Відео голу Мура

Додамо, що на 85-й хвилині у Швейцарії відзначився Гавранович, але відсвяткувати перемогу швейцарцям не довелося – після перегляду VAR був зафіксований офсайд.

Уельс – Швейцарія – 1:1
Голи: Мур, 74 – Емболо, 49
Уельс: Ворд – К. Робертс, Родон, Девіс, Мефам – Моррелл, Аллен, Ремсі (Ампаду, 90+3) – Бейл, Мур, Джеймс (Брукс, 75)
Швейцарія: Зоммер – Аканжі, Елведі, Шер – Мбабу, Джака, Фройлер, Родрігес – Шакірі (Закарія, 66) – Емболо, Сеферович (Гавранович, 84)
Попередження: Мур – Шер, Мбабу

Отже, після першого туру в групі А лідирує Італія, що має три очки. Друге місце ділять Швейцарія і Уельс. Замикає групу Туреччина.

Груповий етап
Група A
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Італія Італія Іта
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Уельс Уельс Уел
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
3
Швейцарія Швейцарія Шве
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
4
Турція Турція Тур
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
Результати останніх матчів: П

16 червня в цій групі грають Туреччина – Уельс і Італія – Швейцарія.

Дивіться, як напередодні Італія розгромила Туреччину 3:0

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