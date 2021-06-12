Перша нічия на Євро-2020! Уельс розійшовся миром зі Швейцарією

Обидва голи в поєдинку в Баку були забиті головою. Швейцарія відкрила рахунок на початку другого тайму, але не зуміла втримати перемогу – 1: 1. У цій групі лідирує Італія

Бейл у матчі Уельс - Швейцарія не забив / Фото: Reuters

На Євро-2020 зафіксовано першу нічию. Суботній поєдинок Уельсу і Швейцарії в Баку завершився з рахунком 1:1. Нагадаємо, напередодні в цій групі Італія розгромила Туреччину 3:0.

Швейцарія, яку у вболівальників України є підстави недолюблювати за судову перемогу над Україною в Лізі націй, відкрила рахунок на 49-й хвилині. Емболо головою завершив подачу кутового з правого флангу від Шакірі.

Відео голу Емболо

Однак на 74-й хвилині Уельс відігрався – і теж після розіграшу кутового. Мур, який зазнав ушкодження в першому таймі, перемотаною головою переправив м'яч у дальній кут, завершивши подачу з правого флангу від Моррелла – 1:1.

Відео голу Мура

Додамо, що на 85-й хвилині у Швейцарії відзначився Гавранович, але відсвяткувати перемогу швейцарцям не довелося – після перегляду VAR був зафіксований офсайд.

Уельс – Швейцарія – 1:1

Голи: Мур, 74 – Емболо, 49

Уельс: Ворд – К. Робертс, Родон, Девіс, Мефам – Моррелл, Аллен, Ремсі (Ампаду, 90+3) – Бейл, Мур, Джеймс (Брукс, 75)

Швейцарія: Зоммер – Аканжі, Елведі, Шер – Мбабу, Джака, Фройлер, Родрігес – Шакірі (Закарія, 66) – Емболо, Сеферович (Гавранович, 84)

Попередження: Мур – Шер, Мбабу

Отже, після першого туру в групі А лідирує Італія, що має три очки. Друге місце ділять Швейцарія і Уельс. Замикає групу Туреччина.

16 червня в цій групі грають Туреччина – Уельс і Італія – Швейцарія.

Дивіться, як напередодні Італія розгромила Туреччину 3:0