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Пеле дав пораду Мбаппе після незабитого пенальті

Олег Люлька Олег Люлька
29 червня, 11:04
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Король футболу порекомендував найдорожчому гравцеві світу, з провини якого Франція вилетіла з Євро-2020, тримати голову вище і починати нову подорож
Пеле та Кіліан Мбаппе
Пеле та Кіліан Мбаппе / Фото: AFP

Легендарний бразильський футболіст Пеле звернувся до нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе після його нереалізованого пенальті в програному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 зі збірною Швейцарії.

"Тримай голову вище, Кіліане! Завтра перший день нової подорожі", – написав Король футболу в своєму Twitter.

Нагадаємо, основний і додатковий час матчу Швейцарія – Франція в Бухаресті завершився внічию 3:3 А в серії пенальті перемогу з рахунком 5:4 відсвяткували швейцарці – у французів з 11-метрів не зміг забити Мбаппе, удар якого парирував воротар суперників Янн Зоммер.

Мбаппе в шоці від незабитого пенальті
Мбаппе в шоці від незабитого пенальті / Фото: Reuters

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе / Фото: Reuters

Зоммер відбиває м'яч після удару Мбаппе
Зоммер відбиває м'яч після удару Мбаппе / Фото: Getty Images

"Дуже складно перегорнути цю сторінку. Відчуваю великий смуток, що ми не змогли досягти своєї мети. Прошу вибачення за свій пенальті. Я хотів допомогти команді, але не зміг. Заснути буде складно, але в цьому виді спорту я так люблю саме злети і падіння , – сказав після поразки від Швейцарії сам Мбаппе. – Я знаю, що наші фанати розчаровані, але я все ж хотів би подякувати їм за підтримку. Найголовніше – стати сильнішими до наступних викликів".

Зазначимо, що в чвертьфіналі Євро-2020 2 липня в Санкт-Петербурзі збірна Швейцарії зустрінеться з Іспанією, яка обіграла в додатковий час Хорватію 5:3.

Дивіться, як Мбаппе не реалізував пенальті

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D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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