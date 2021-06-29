Пеле дав пораду Мбаппе після незабитого пенальті

Король футболу порекомендував найдорожчому гравцеві світу, з провини якого Франція вилетіла з Євро-2020, тримати голову вище і починати нову подорож

Пеле та Кіліан Мбаппе / Фото: AFP

Легендарний бразильський футболіст Пеле звернувся до нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе після його нереалізованого пенальті в програному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 зі збірною Швейцарії.

"Тримай голову вище, Кіліане! Завтра перший день нової подорожі", – написав Король футболу в своєму Twitter.

Нагадаємо, основний і додатковий час матчу Швейцарія – Франція в Бухаресті завершився внічию 3:3 А в серії пенальті перемогу з рахунком 5:4 відсвяткували швейцарці – у французів з 11-метрів не зміг забити Мбаппе, удар якого парирував воротар суперників Янн Зоммер.

Мбаппе в шоці від незабитого пенальті / Фото: Reuters

Кіліан Мбаппе / Фото: Reuters

Зоммер відбиває м'яч після удару Мбаппе / Фото: Getty Images

"Дуже складно перегорнути цю сторінку. Відчуваю великий смуток, що ми не змогли досягти своєї мети. Прошу вибачення за свій пенальті. Я хотів допомогти команді, але не зміг. Заснути буде складно, але в цьому виді спорту я так люблю саме злети і падіння , – сказав після поразки від Швейцарії сам Мбаппе. – Я знаю, що наші фанати розчаровані, але я все ж хотів би подякувати їм за підтримку. Найголовніше – стати сильнішими до наступних викликів".

Зазначимо, що в чвертьфіналі Євро-2020 2 липня в Санкт-Петербурзі збірна Швейцарії зустрінеться з Іспанією, яка обіграла в додатковий час Хорватію 5:3.

Дивіться, як Мбаппе не реалізував пенальті