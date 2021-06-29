Пеле дав пораду Мбаппе після незабитого пенальті

Легендарний бразильський футболіст Пеле звернувся до нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе після його нереалізованого пенальті в програному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 зі збірною Швейцарії.
"Тримай голову вище, Кіліане! Завтра перший день нової подорожі", – написав Король футболу в своєму Twitter.
Нагадаємо, основний і додатковий час матчу Швейцарія – Франція в Бухаресті завершився внічию 3:3 А в серії пенальті перемогу з рахунком 5:4 відсвяткували швейцарці – у французів з 11-метрів не зміг забити Мбаппе, удар якого парирував воротар суперників Янн Зоммер.
"Дуже складно перегорнути цю сторінку. Відчуваю великий смуток, що ми не змогли досягти своєї мети. Прошу вибачення за свій пенальті. Я хотів допомогти команді, але не зміг. Заснути буде складно, але в цьому виді спорту я так люблю саме злети і падіння , – сказав після поразки від Швейцарії сам Мбаппе. – Я знаю, що наші фанати розчаровані, але я все ж хотів би подякувати їм за підтримку. Найголовніше – стати сильнішими до наступних викликів".
Зазначимо, що в чвертьфіналі Євро-2020 2 липня в Санкт-Петербурзі збірна Швейцарії зустрінеться з Іспанією, яка обіграла в додатковий час Хорватію 5:3.
Дивіться, як Мбаппе не реалізував пенальті