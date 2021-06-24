Парад восьми нещасть: всі автоголи Євро-2020 (відео)

На груповому етапі чемпіонату Європи цього року забили вже більше м'ячів у свої ворота, ніж на всіх попередніх турнірах разом узятих

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Ще з перших матчів нинішнього Євро в мережі пішла гуляти жарт, що список кращих бомбардирів турніру очолив автогол. Причому, на подив, футболісти не зупинилися і продовжують заганяти м'ячі в свої ворота, часом – по два за матч. Ми писали, що на Євро-2020 забили стільки ж автоголів, скільки на всіх попередніх ЧЄ.

Більш того, вчора пізніше ввечері вже восьмий раз відправили м'яч у свою сітку (причому, тричі – воротарі). За всю історію до цього подібне траплялося сім разів. Пропонуємо згадати все автогол групового етапу.

1. Туреччина – Італія – 0:3 (Деміраль, 53)

2. Польща – Словаччина – 1:2 (Щенсни, 18)

3. Франція – Німеччина – 1:0 (Хуммельс, 20)

4. Португалія – Німеччина – 2:4 (Рубен Діаш, 35)

5. Португалія – Німеччина – 2:4 (Рафаел Геррейро, 39)

6. Фінляндія – Бельгія – 0:2 (Градецькі, 74)

7. Словаччина – Іспанія – 0:5 (Дубравка, 30)

8. Словаччина – Іспанія – 0:5 (Куцка, 71)

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Всього на груповому етапі провели 36 матчів. Найкращим бомбардиром з п'ятьма голами є Кріштіану Роналду. До "автоголу" йому потрібно забити ще три м'ячі.