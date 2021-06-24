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Уельс --
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Італія --
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Нідерланди --
Чехія --
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Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
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Парад восьми нещасть: всі автоголи Євро-2020 (відео)

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
24 червня, 09:34
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На груповому етапі чемпіонату Європи цього року забили вже більше м'ячів у свої ворота, ніж на всіх попередніх турнірах разом узятих
/ Фото: Reuters

Ще з перших матчів нинішнього Євро в мережі пішла гуляти жарт, що список кращих бомбардирів турніру очолив автогол. Причому, на подив, футболісти не зупинилися і продовжують заганяти м'ячі в свої ворота, часом – по два за матч. Ми писали, що на Євро-2020 забили стільки ж автоголів, скільки на всіх попередніх ЧЄ.

Більш того, вчора пізніше ввечері вже восьмий раз відправили м'яч у свою сітку (причому, тричі – воротарі). За всю історію до цього подібне траплялося сім разів. Пропонуємо згадати все автогол групового етапу.

1. Туреччина – Італія – 0:3 (Деміраль, 53)

2. Польща – Словаччина – 1:2 (Щенсни, 18)

3. Франція – Німеччина – 1:0 (Хуммельс, 20)

4. Португалія – Німеччина – 2:4 (Рубен Діаш, 35)

5. Португалія – Німеччина – 2:4 (Рафаел Геррейро, 39)

6. Фінляндія – Бельгія – 0:2 (Градецькі, 74)

7. Словаччина – Іспанія – 0:5 (Дубравка, 30)

8. Словаччина – Іспанія – 0:5 (Куцка, 71)

Читайте також: як Україна грала проти Швеції – перестрілка Шеви й Ібрагімовича та інші.

Всього на груповому етапі провели 36 матчів. Найкращим бомбардиром з п'ятьма голами є Кріштіану Роналду. До "автоголу" йому потрібно забити ще три м'ячі.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Середа, 23 червня
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