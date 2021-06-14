Одним абзацом. Чому нам нема за що критикувати збірну України

Наші футболісти подарували вболівальникам таку гаму емоцій, що на розчарування просто не залишилося сил! З такою грою Українська збірна точно зможе вийти і з групи

Україна героїчно боролася з Нідерландами / Фото: REUTERS

Збірна України видала неймовірний камбек в матчі проти Нідерландів, але все ж пропустила гол в кінцівці зустрічі і зазнала поразки в стартовому матчі на Євро-2020. Чому нам нема за що критикувати команду Андрія Шевченка.

У першому таймі доводилося нервувати і здригатися при кожній атаці нідерландців, Гол, як то кажуть, назрівав. Але що творив в рамці воріт Бущан? Зарубіжні вболівальники, які, ймовірно, вперше почули його прізвище, почали порівнювати українця з Гордоном Бенксом і Львом Яшиним. Відразу після перерви Україна таки пропускає, і відразу двічі. Шок! Повторення Євро-2016? Як би не так! Феноменальний Ярмоленко і наш бельгійський голеадор Яремчук видали такі чотири хвилини, що кожен з нас стрибав до стелі від радості. І після цієї ейфорії жахливий гол Дюмфріса... На розчарування просто не залишилося емоцій. Як після такого можна лаяти хоча б одного гравця нашої команди? А очки ми візьмемо в наступних іграх. Можете в цьому не сумніватися!