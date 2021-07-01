Один українець потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро-2020

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко вразив експертів своїми діями в матчі плей-оф чемпіонату Європи проти команди Швеції

/ Фото: Reuters

У ніч на середу збірна України вирвала перемогу у Швеції й вийшла до чвертьфіналу турніру. За підсумками восьми поєдинків 1/8 фіналу Євро аналітики склали символічну збірну цієї стадії.

Серед 11 найкращих на своїх позиціях гравців виявився і один підопічний Андрія Шевченка. Дуже високу оцінку (9,0) від сайту WhoScored отримав 24-річний півзахисник Олександр Зінченко, який діяв на лівому фланзі. Цікаво, що вище – в 9,1 бала – оцінили лише іспанця Феррана Торреса, а таку ж оцінку отримав зірковий француз Поль Погба. Щоправда, нагадаємо, його команда програла Швейцарії в серії пенальті.

Всього ж до ТОП-11 увійшли по два представники збірних Італії, Іспанії та Чехії, по одному – Бельгії, Данії, Швейцарії, Франції та України.

Нагадаємо, Зінченко увійшов в історію збірної України на чемпіонатах Європи, ставши наймолодшим автором гола.

У чвертьфіналі зустрінуться: Швейцарія – Іспанія і Бельгія – Італія 2 липня, а Чехія – Данія і Україна – Англія – наступного дня, в суботу.

Читайте, що сказав Яремчук про матч проти Англії в 1/4 фіналу Євро: наш фінал і наш шанс.

Дивіться, як Олександр відкрив рахунок в матчі зі шведами: