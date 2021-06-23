23 червня 45+1’
Швеція 1
Польща 0
23 червня 45+4’
Словаччина 0
Іспанія 2
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Євро-2020

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Огляд матчу Швеція – Польща: Форсберг забиває найшвидший гол Євро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
23 червня, 19:38
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Для виходу до плей-оф поляків влаштує тільки перемога, шведи можуть зіграти і внічию
Форсберг відкриває рахунок у матчі
Форсберг відкриває рахунок у матчі / Фото: Getty Images

У ці хвилини в Санкт-Петербурзі проходить матч третього туру групового етапу Євро-2020. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Швеція – Польща. А тут будемо викладати відео голів, а також огляди таймів.

Швеція – Польща – 1:0

1:0. 2' Форсберг

2-га хвилина. 81 секунда знадобилася Емілю Форсбергу, щоб відкрити рахунок. Це найшвидший гол Євро-2020

Наш інтерес. Україна в цьому матчі вболіває проти Польщі, адже її перемога залишить нас за бортом 1/8 фіналу. Якщо ж поляки не виграють у шведів, а в паралельному поєдинку цієї групи Іспанія обіграє Словаччину 1:0, 2:1, 3:2 (або з різницею в два м'ячі і більше) або словаки виграють із будь-яким рахунком, то команда Шевченка потрапить у плей-оф із третього місця.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
1:0 (45+1’)
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0:2 (45+4’)
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22:00
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Субота, 26 червня
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