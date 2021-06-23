Огляд матчу Швеція – Польща: Форсберг забиває найшвидший гол Євро-2020

Для виходу до плей-оф поляків влаштує тільки перемога, шведи можуть зіграти і внічию

Форсберг відкриває рахунок у матчі / Фото: Getty Images

У ці хвилини в Санкт-Петербурзі проходить матч третього туру групового етапу Євро-2020. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Швеція – Польща. А тут будемо викладати відео голів, а також огляди таймів.

Швеція – Польща – 1:0

1:0. 2' Форсберг

2-га хвилина. 81 секунда знадобилася Емілю Форсбергу, щоб відкрити рахунок. Це найшвидший гол Євро-2020

Наш інтерес. Україна в цьому матчі вболіває проти Польщі, адже її перемога залишить нас за бортом 1/8 фіналу. Якщо ж поляки не виграють у шведів, а в паралельному поєдинку цієї групи Іспанія обіграє Словаччину 1:0, 2:1, 3:2 (або з різницею в два м'ячі і більше) або словаки виграють із будь-яким рахунком, то команда Шевченка потрапить у плей-оф із третього місця.