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Кривдникові України не пробачили виліт з Євро-2020 – збірна Нідерландів залишилася без тренера

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
29 червня, 18:12
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У Нідерландах залишилися незадоволені виступом національної команди на Євро-2020, де команда вилетіла вже на стадії 1/8 фіналу, тому попрощалися з головним тренером команди
Франк Де Бур пішов у відставку
Франк Де Бур пішов у відставку / Фото: Reuters

Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур пішов у відставку після сенсаційного вильоту команди в 1/8 фіналу Євро-2020. Нідерландці несподівано поступилися чехам з рахунком 0:2 і покинули турнір після першого ж раунду плей-офф.

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"Мета не була досягнута, це ясно. Коли мені запропонували стати тренером збірної в 2020 році, я подумав, що це велика честь і виклик, але я також знав про тиск, який буде надаватися на мене з того моменту, як мене призначили. Цей тиск тільки посилюється зараз, і це не здорова ситуація ні для мене, ні для команди напередодні важливих матчів у кваліфікації до чемпіонату світу", – розповів Де Бур офіційному сайту футбольної асоціації Нідерландів.

Нідерланди на груповому етапі здобули три перемоги – над Україною, Австрією і Північної Македонією. Однак в 1/8 фіналу "помаранчеві" несподівано поступилися команді Чехії.

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І
Г
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1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
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4
4
Угорщина
3
3:6
2
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