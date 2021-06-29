Кривдникові України не пробачили виліт з Євро-2020 – збірна Нідерландів залишилася без тренера

У Нідерландах залишилися незадоволені виступом національної команди на Євро-2020, де команда вилетіла вже на стадії 1/8 фіналу, тому попрощалися з головним тренером команди

Франк Де Бур пішов у відставку / Фото: Reuters

Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур пішов у відставку після сенсаційного вильоту команди в 1/8 фіналу Євро-2020. Нідерландці несподівано поступилися чехам з рахунком 0:2 і покинули турнір після першого ж раунду плей-офф.

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"Мета не була досягнута, це ясно. Коли мені запропонували стати тренером збірної в 2020 році, я подумав, що це велика честь і виклик, але я також знав про тиск, який буде надаватися на мене з того моменту, як мене призначили. Цей тиск тільки посилюється зараз, і це не здорова ситуація ні для мене, ні для команди напередодні важливих матчів у кваліфікації до чемпіонату світу", – розповів Де Бур офіційному сайту футбольної асоціації Нідерландів.

Нідерланди на груповому етапі здобули три перемоги – над Україною, Австрією і Північної Македонією. Однак в 1/8 фіналу "помаранчеві" несподівано поступилися команді Чехії.