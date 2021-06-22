22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Євро-2020

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"Потрібно менше понтів розкидати": ексворотар збірної України – про виступ на Євро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 червня, 12:05
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Відомий у минулому воротар, а нині експерт, Рустам Худжамов прокоментував гру нашої команди проти Австрії на чемпіонаті Європи
Худжамов вважає, що команда вибрала неправильну тактику
Худжамов вважає, що команда вибрала неправильну тактику

Колишній голкіпер збірної України Рустам Худжамов прокоментував поразку нашої команди від Австрії (0:1) в заключному матчі групи С.

"Звичайно, всі очікували більшого. Не хочеться зараз встати в ряд тих, хто хейтить збірну. Думка є, але озвучувати на емоціях її не дуже хочеться.

Як є, так є. Можливо, не вистачило настрою. Може, неправильну тактику обрали. Думаю, є пару футболістів, яким потрібно менше понтів розкидати, руками махати на полі.

Звичайно, як кажуть у нас, надія вмирає останньою. Теоретичні шанси залишитися на Євро ще є. Сподіватимемося" , – цитує Худжамова meta-ratings.com.ua.

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Нідерланди Нідерланди Нід
3
3
0
0
8
2
6
9
Забиті 8
Пропущені 2
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В В
2
Австрія Австрія Авс
3
2
0
1
4
3
1
6
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П В
3
Україна Україна Укр
3
1
0
2
4
5
-1
3
Забиті 4
Пропущені 5
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В П
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
3
0
0
3
2
8
-6
0
Забиті 2
Пропущені 8
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П

Раніше стало відомо, при яких розкладах збірна України вийде в плей-офф.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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