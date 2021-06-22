"Потрібно менше понтів розкидати": ексворотар збірної України – про виступ на Євро-2020

Колишній голкіпер збірної України Рустам Худжамов прокоментував поразку нашої команди від Австрії (0:1) в заключному матчі групи С.
"Звичайно, всі очікували більшого. Не хочеться зараз встати в ряд тих, хто хейтить збірну. Думка є, але озвучувати на емоціях її не дуже хочеться.
Як є, так є. Можливо, не вистачило настрою. Може, неправильну тактику обрали. Думаю, є пару футболістів, яким потрібно менше понтів розкидати, руками махати на полі.
Звичайно, як кажуть у нас, надія вмирає останньою. Теоретичні шанси залишитися на Євро ще є. Сподіватимемося" , – цитує Худжамова meta-ratings.com.ua.
Раніше стало відомо, при яких розкладах збірна України вийде в плей-офф.