"Потрібно менше понтів розкидати": ексворотар збірної України – про виступ на Євро-2020

Відомий у минулому воротар, а нині експерт, Рустам Худжамов прокоментував гру нашої команди проти Австрії на чемпіонаті Європи

Худжамов вважає, що команда вибрала неправильну тактику

Колишній голкіпер збірної України Рустам Худжамов прокоментував поразку нашої команди від Австрії (0:1) в заключному матчі групи С.

"Звичайно, всі очікували більшого. Не хочеться зараз встати в ряд тих, хто хейтить збірну. Думка є, але озвучувати на емоціях її не дуже хочеться.

Як є, так є. Можливо, не вистачило настрою. Може, неправильну тактику обрали. Думаю, є пару футболістів, яким потрібно менше понтів розкидати, руками махати на полі.

Звичайно, як кажуть у нас, надія вмирає останньою. Теоретичні шанси залишитися на Євро ще є. Сподіватимемося" , – цитує Худжамова meta-ratings.com.ua.

Раніше стало відомо, при яких розкладах збірна України вийде в плей-офф.