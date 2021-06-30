"Потрібно тримати рот на замку": Зінченко наїхав на критиків збірної України

Олександр Зінченко відкрив рахунок в матчі Україна – Швеція і приклав палець до губ, так футболіст змусив замовкнути критиків національної команди

Зінченко святкує гол у ворота Швеції / Фото: Getty Images

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував перемогу над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020. Олександр відкрив рахунок в першому таймі і святкуючи, приклав палець до губ.

"Неважливо, за яку команду ти виступаєш, але якщо ти є її частиною, ти маєш допомагати їй, віддаючи всього себе.

Що стосується святкування голу, скажу, що за першими трьома матчами ми отримали багато критики. Своїм святкуванням я показав цим людям, що потрібно тримати свої роти на замку, бо ми гідна команда. Команда, яка вміє справлятися зі своїми завданнями. Сильний не той, хто б'є, а той, хто витримує удар. Це досягнення увійде в історію. Я просто показав, що потрібно вірити в команду і підтримувати її. Але насправді таких людей небагато, більшість і так нас підтримує. Ми відчували це протягом кожної гри на турнірі. У нас взагалі було відчуття, що ми грали кожен матч вдома, велике спасибі за це нашим уболівальникам" , – сказав Зінченко.

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