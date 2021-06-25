Новий веселковий скандал на Євро! Капітан суперників України погрожує забрати команду з поля

Ватажок збірної Нідерландів Вейналдум вийде на поєдинок 1/8 фіналу в Угорщині з пов'язкою на підтримку ЛГБТ, і якщо через це його образять, матч можуть і не дограти

Капітан збірної Нідерландів Вейналдум / Фото: Reuters

З веселковою капітанською пов'язкою на підтримку ЛГБТ на Євро-2020 вийде ще один футболіст. Про такий намір заявив півзахисник нещодавнього суперника України, збірної Нідерландів, Джорджіньо Вейналдум. Схоже, це призведе до гучного скандалу, адже матч Нідерландів проти Чехії в 1/8 фіналу відбудеться 27 червня не де-небудь, а в столиці Угорщини Будапешті.

Справа в тому, що 15 червня угорський парламент ухвалив закон про заборону гей-пропаганди. Документ спрямований проти будь-яких проєктів і рекламних кампаній, які розкривають тему солідарності з ЛГБТ-спільнотою.

Капітан Нідерландів вже заявив, що якщо вболівальники на матчі в Угорщині ображатимуть його команду, він забере її з поля.

"Пов'язка на руці багато значить. Ми виступаємо за різноманітність. Одна любов означає, що кожен є її частиною, і кожен має волю бути самим собою", – цитує Вейналдума, який забив на цьому Євро три м'ячі, Besoccer.

Зазначимо, що з веселковою пов'язкою на Євро вже провів три матчі капітан збірної Німеччини Мануель Ноєр. Спочатку повідомлялося, що УЄФА розглядає кольори його пов'язки як політичний жест, а тому випише Німецькій футбольній спілці штраф.

Ноєру дозволили і далі грати з веселковою пов'язкою / Фото: Reuters

Однак підсумковий вердикт УЄФА виявився іншим – Німецьку футбольну спілку, навпаки, не покарали, а похвалили, назвавши райдужну пов'язку Ноєра символом на підтримку розмаїття і "благою справою".