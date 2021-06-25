26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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Новий веселковий скандал на Євро! Капітан суперників України погрожує забрати команду з поля

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
25 червня, 11:32
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Ватажок збірної Нідерландів Вейналдум вийде на поєдинок 1/8 фіналу в Угорщині з пов'язкою на підтримку ЛГБТ, і якщо через це його образять, матч можуть і не дограти
Капітан збірної Нідерландів Вейналдум
Капітан збірної Нідерландів Вейналдум / Фото: Reuters

З веселковою капітанською пов'язкою на підтримку ЛГБТ на Євро-2020 вийде ще один футболіст. Про такий намір заявив півзахисник нещодавнього суперника України, збірної Нідерландів, Джорджіньо Вейналдум. Схоже, це призведе до гучного скандалу, адже матч Нідерландів проти Чехії в 1/8 фіналу відбудеться 27 червня не де-небудь, а в столиці Угорщини Будапешті.

Справа в тому, що 15 червня угорський парламент ухвалив закон про заборону гей-пропаганди. Документ спрямований проти будь-яких проєктів і рекламних кампаній, які розкривають тему солідарності з ЛГБТ-спільнотою.

Капітан Нідерландів вже заявив, що якщо вболівальники на матчі в Угорщині ображатимуть його команду, він забере її з поля.

"Пов'язка на руці багато значить. Ми виступаємо за різноманітність. Одна любов означає, що кожен є її частиною, і кожен має волю бути самим собою", – цитує Вейналдума, який забив на цьому Євро три м'ячі, Besoccer.

Зазначимо, що з веселковою пов'язкою на Євро вже провів три матчі капітан збірної Німеччини Мануель Ноєр. Спочатку повідомлялося, що УЄФА розглядає кольори його пов'язки як політичний жест, а тому випише Німецькій футбольній спілці штраф.

Ноєру дозволили і далі грати з веселковою пов'язкою
Ноєру дозволили і далі грати з веселковою пов'язкою / Фото: Reuters

Однак підсумковий вердикт УЄФА виявився іншим – Німецьку футбольну спілку, навпаки, не покарали, а похвалили, назвавши райдужну пов'язку Ноєра символом на підтримку розмаїття і "благою справою".

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Субота, 26 червня
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Неділя, 27 червня
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Понеділок, 28 червня
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