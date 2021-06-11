11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Нову форму збірної України наділи канадці і британці: їх посольства нас підтримали

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
11 червня, 19:01
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У п'ятницю представництва Великобританії і Канади в Києві вийшли на роботу в синьо-жовтих футболках з гаслами "Слава Україні!" і "Героям слава!"

Не вщухають пристрасті навколо нових варіантів ігрової форми збірної України з футболу. Поки росіяни скаржаться чиновникам УЄФА, цивілізований світ виступає в підтримку таких кроків української делегації.

Дізнайтеся, що "Героям слава!" – офіційне гасло збірної України. Наші нокаутували Росію і УЄФА.

Сьогодні відразу два великих посольства в Україні провели акцію солідарності з нашими футболістами. Посольство Великобританії в Києві опублікувало на своїй сторінці в Twitter фотографії самої амуніції і своїх співробітників, які з радістю одягалися в нову форму. Підкреслюється, що Крим – це Україна.

Також "респект" заслужили і працівники посольства Канади в Києві, котрі провели такий флешмоб в футболках футбольної збірної України. "Слава Україні!" – видно напис на дошці.

Читайте також: Україна може зустрітися з Росією на Євро і зіграти в Пітері – всі умови і розклади.

Нагадаємо, стартувати на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка збираються в неділю о 22:00 в Амстердамі матчем з Нідерландами. Поки ж наші тренуються в Бухаресті.

Тим часом найкращий український тенісист наїхав на УЄФА.

Дивіться посиденьки з дипломатом із Нідерландів:

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