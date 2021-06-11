Нову форму збірної України наділи канадці і британці: їх посольства нас підтримали

У п'ятницю представництва Великобританії і Канади в Києві вийшли на роботу в синьо-жовтих футболках з гаслами "Слава Україні!" і "Героям слава!"

Не вщухають пристрасті навколо нових варіантів ігрової форми збірної України з футболу. Поки росіяни скаржаться чиновникам УЄФА, цивілізований світ виступає в підтримку таких кроків української делегації.

Дізнайтеся, що "Героям слава!" – офіційне гасло збірної України. Наші нокаутували Росію і УЄФА.

Сьогодні відразу два великих посольства в Україні провели акцію солідарності з нашими футболістами. Посольство Великобританії в Києві опублікувало на своїй сторінці в Twitter фотографії самої амуніції і своїх співробітників, які з радістю одягалися в нову форму. Підкреслюється, що Крим – це Україна.

Також "респект" заслужили і працівники посольства Канади в Києві, котрі провели такий флешмоб в футболках футбольної збірної України. "Слава Україні!" – видно напис на дошці.

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Нагадаємо, стартувати на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка збираються в неділю о 22:00 в Амстердамі матчем з Нідерландами. Поки ж наші тренуються в Бухаресті.

Тим часом найкращий український тенісист наїхав на УЄФА.

Дивіться посиденьки з дипломатом із Нідерландів: