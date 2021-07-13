Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Ніхто на Євро не обіграв цих двох! Унікальне досягнення непрохідних сотників Італії

Олена Павлова Олена Павлова
13 липня, 11:53
Копіювати лінк
Пара центральних захисників збірної Італії і туринського Ювентуса Леонардо Бонуччі і Джорджіо К'єлліні стали справжньою проблемою для нападників на Євро-2020
Леонардо Бонуччі і Джорджо К'єлліні з трофеєм Євро-2020
Леонардо Бонуччі і Джорджо К'єлліні з трофеєм Євро-2020 / Фото: Reuters

Вже легендарна пара центральних захисників збірної Італії і туринського Ювентуса – 34-річний Леонардо Бонуччі і 36-річний Джорджіо К'єлліні – встановили на чемпіонаті Європи-2020 феноменальне досягнення. Нагадаємо, що після 1:1 в основний і додатковий час фіналу з Англією на "Уемблі" італійці виграли Євро-2020 в серії пенальті – 3:2.

Читайте також: Курил в роздягальні "Уемблі", пританцьовуючи на камеру: італієць відірвався після фіналу

Виявилося, що за вісім зустрічей на чемпіонаті ніхто не зміг пройти італійських сотників в особистих дуелях.

"Жоден із суперників на Євро-2020 не переграв Бонуччі і К'єлліні один на один. Майстри мистецтва захисту", – повідомив в своєму Twitter ESPN FC

К'єлліні збирався закінчувати кар'єру у збірній після Євро-2020, але Бонуччі обіцяє його вмовити махнути разом на чемпіонат світу-2022 в Катар.

Бонуччі и К'єлліні разом з трофеєм
Бонуччі и К'єлліні разом з трофеєм / Фото: Instagram

В свою чергу принц Вільям в сказі через цькування темношкірих гравців Англії.

Також з Апеннін прийшла звістка, що вболівальники загинули під час святкування перемоги Італії.

А герой фіналу Євро-2020 запивав пиво колою на прес-конференції. Захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі вважає, що він на це заслужив.

Дивіться найцікавіші моменти фіналу

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Євро 2020
Відео голів Євро-2020
Останні новини
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної України
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти