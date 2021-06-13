Нідерланди – Україна: стартові склади на суперматч Євро-2020

Став відомий стартовий склад збірної України на перший матч на Євро-20-20- проти Нідерландів. Поєдинок пройде сьогодні в Амстердамі, початок – о 22:00. Нідерланди – Україна онлайн є на нашому сайті.
Нідерланди – Україна: де і коли дивитися матч Євро-2020
Нідерланди: Стекеленбург, де Врей, Вейналдум, Депай, ван Аанголт, де Роон, Блінд, Веггорст, Ф. де Йонг, Думфріс, Ю. Тімбер
Запасні: Крул, Бізот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергхейс, де Йонг, Классен, Гравенберг, Мален, Коопмейнерс, Гакпе
Україна: Бущан, Сидорчук, Ярмоленко, Маліновський, Яремчук, Забарний, Миколенко, Зінченко, Зубков, Караваєв, Матвієнко
Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Кривцов, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Бесєдін, Тимчик, Попов, Довбік
Раніше збірну України підтримала дружина Андрія Шевченка Крістен Пазік. Заради такого американська модель зробила макіяж в національних кольорах.
До речі, ви не повірите, від кого чекають гол в матчі Нідерланди – Україна. Букмекери назвали найнеймовірніші ставки.