Нідерланди перед матчем з Україною розгромили Грузію

Команда Франка Де Бура перед поєдинком з підопічними Андрія Шевченка розім'ялась на грузинах, забивши в їхні ворота три сухі м'ячі. Дивіться, як це було

Збірна Нідерландів з футболу / Фото: Reuters

Збірна Нідерландів зіграла останній спаринг перед стартовим матчем Євро-2020 з Україною, який відбудеться 13 червня в Амстердамі. Підопічні Франка Де Бура розгромили Грузію з рахунком 3:0.

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У першому таймі у нідерландців форвард Ліона Депай відкрив рахунок з пенальті. У другій половині зустрічі дебютні голи за "помаранчеву" збірну забили Вегхорст (Вольфсбург) і Гравенберх (Аякс).

Нідерланди – Грузія – 3:0

Голи: Депай (10, з пенальті), Вегхорст (55), Гравенберх (76)

Нідерланди: Стекеленбург – Дюмфріс, Тімбер (Бергейс, 77), Де Врей, Блінд (Аке, 46), Вейндал (Ван Анхольт, 73) – Де Рон, Вейналдум (Классен, 66), Ф. Де Йонг (Гравенберх, 66) – Вегхорст (Мален, 66), Депай

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Раніше суперник збірної України втратив воротаря. Через коронавірус за Нідерланди на Євро-2020 не зможе зіграти Яспер Сіллессен.

Додамо, що Україна останній перед Євро спаринг проведе в понеділок, 7 червня. У Харкові "синьо-жовті" зіграють з Кіпром. Початок – о 19:00.