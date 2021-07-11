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Нідерланди призначать новим тренером легенду, розгромлену київським Динамо

Олег Люлька Олег Люлька
11 липня, 17:19
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Після сенсаційно раннього вильоту з Євро-2020 Нідерланди відправили у відставку Франка де Бура. Замість нього біля керма помаранчевих втретє в кар'єрі опиниться Луї ван Гал
/ Фото: Getty Images

Керівництво федерації футболу Нідерландів визначилося з фахівцем, який очолить національну збірну цієї країни після звільнення Франка де Бура.

Новим коучем "помаранчевих" буде екснаставник Аякса, Барселони і МЮ Луї ван Гал.

Контракт з 69-річним ван Галом розрахований на два роки, повідомляє в Twitter інсайдер Ніколо Скіра.

Нагадаємо, Франка де Бура звільнили зі збірної Нідерландів після того, як команда в 1/8 фіналу Євро-2020 програла Чехії 0:2.

Франк де Бур
Франк де Бур / Фото: Reuters

Відзначимо, що ван Гал раніше вже двічі працював зі збірною своєї країни. Вперше він очолив її в 2000 році, але не зумів вивести на ЧС-2002, після чого залишив посаду. А 10 років по тому він знову очолив збірну Нідерландів, здобувши з нею "бронзу" бразильського ЧС-2014.

Цікаво, що два роки тому ван Гал оголосив про завершення тренерської кар'єри. "Я обіцяв своїй дружині, що закінчу тренувати в 55 років. Мені вже понад 65. Я не можу продовжувати нескінченно", – говорив він тоді. До речі, у пари є свій будиночок в Португалії.

Але чого не зробиш заради збірної рідної країни?

Додамо, що саме Луї ван Гал очолював Барселону в 1997-му, коли її з сумарним рахунком 7:0 розгромило київське Динамо Валерія Лобановського.

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