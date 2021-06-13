13 червня 16:00 Відео
Англія 1
Хорватія 0
13 червня 19:00 Про матч
Австрія 3
Північна Македонія 1
13 червня 22:00 Трансляція
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Нідерланди на 194 млн євро дорожчі за Україну: бухгалтерія стартових складів

Олег Люлька Олег Люлька
13 червня, 21:35
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Основа української збірної в два з половиною рази дешевша за стартові 11 гравців Нідерландів – один Френкі де Йонг коштує, як вся Україна без Маліновського
Френкі де Йонг і Руслан Маліновський
Френкі де Йонг і Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Стартовий склад збірної Нідерландів – в два з половиною рази дорожчий за одинадцять футболістів, які з перших хвилин вийдуть на поле у збірної України. Початок матчу в Амстердамі – о 22:00. Онлайн Нідерланди – Україна доступний на нашому сайті.

Нідерланди – Україна: де дивитися матч Євро-2020

Основа голландців, згідно з оцінками Transfermarkt, коштує 318 млн євро, а українців – 124 млн. Якщо порівнювати за лініями, то дорожча у команди Андрія Шевченка тільки воротарська позиція.

Найдорожчий у Нідерландів – Френкі де Йонг з Барселони (90 млн євро), у нашої збірної – Руслан Маліновський з Аталанти (30 млн євро).

Україна (124 млн євро): Бущан (5 млн євро) – Миколенко (17), Матвієнко (11), Забарний (6), Караваєв (5) – Сидорчук (4), Малиновський (30), Зінченко (25) – Зубков (2), Ярмоленко (4 ) – Яремчук (15)

Нідерланди (318 млн євро): Стекеленбург (0,55 млн євро) – ван Анхольт (7), Блінд (15), де Врей (50), Тімбер (11), Думфріс (16) – Ф. де Йонг (90), де Рон (23), Вейналдум (30) – Депай (45), Вегорст (30)

Отже, українці на 194 млн євро дешевші, що, сподіваємося, не завадить нам перевершити суперника за забитими м'ячами.

Нагадаємо, раніше в нашій групі на Євро-2020 Австрія обіграла Північну Македонію 3:1.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Україна
0
0:0
0
3
Нідерланди
0
0:0
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 13 червня
1:0
Відео Про матч
3:1
Дивись на: Про матч
22:00
Україна Трансляція
Понеділок, 14 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Україна
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