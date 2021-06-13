Нідерланди на 194 млн євро дорожчі за Україну: бухгалтерія стартових складів

Основа української збірної в два з половиною рази дешевша за стартові 11 гравців Нідерландів – один Френкі де Йонг коштує, як вся Україна без Маліновського

Френкі де Йонг і Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Стартовий склад збірної Нідерландів – в два з половиною рази дорожчий за одинадцять футболістів, які з перших хвилин вийдуть на поле у збірної України. Початок матчу в Амстердамі – о 22:00. Онлайн Нідерланди – Україна доступний на нашому сайті.

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Основа голландців, згідно з оцінками Transfermarkt, коштує 318 млн євро, а українців – 124 млн. Якщо порівнювати за лініями, то дорожча у команди Андрія Шевченка тільки воротарська позиція.

Найдорожчий у Нідерландів – Френкі де Йонг з Барселони (90 млн євро), у нашої збірної – Руслан Маліновський з Аталанти (30 млн євро).

Україна (124 млн євро): Бущан (5 млн євро) – Миколенко (17), Матвієнко (11), Забарний (6), Караваєв (5) – Сидорчук (4), Малиновський (30), Зінченко (25) – Зубков (2), Ярмоленко (4 ) – Яремчук (15)

Нідерланди (318 млн євро): Стекеленбург (0,55 млн євро) – ван Анхольт (7), Блінд (15), де Врей (50), Тімбер (11), Думфріс (16) – Ф. де Йонг (90), де Рон (23), Вейналдум (30) – Депай (45), Вегорст (30)

Отже, українці на 194 млн євро дешевші, що, сподіваємося, не завадить нам перевершити суперника за забитими м'ячами.

Нагадаємо, раніше в нашій групі на Євро-2020 Австрія обіграла Північну Македонію 3:1.