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Нічия України з Бахрейном призвела до змін у рейтингу ФІФА

Олег Люлька Олег Люлька
27 травня, 11:54
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Перед фінальною частиною Євро команда Андрія Шевченка залишилася на 24-му рядку рейтингу, а ось Бахрейн завдяки нічиїй з українцями піднявся з 99-ї на 98-му позицію
Збірна України з футболу
Збірна України з футболу / Фото: Reuters

Збірна України зберегла 24-ту сходинку в рейтингу ФІФА, оновлена версія якого була опублікована на офіційному сайті організації 27 травня.

Проте недавня нічия України з Бахрейном 1:1таки призвела до змін у рейтингу. Завдяки "мировій" у Харкові Бахрейн, який був на 99-му рядку, піднявся на 98-му позицію, обійшовши Киргизстан.

Рейтинг збірних світу як і раніше очолює Бельгія, друга – Франція, на третьому місці – Бразилія.

Що стосується наших суперників по групі на Євро-2020, то вище за Україну в рейтингу перебувають Нідерланди і Австрія, нижче – Північна Македонія.

Рейтинг збірних ФІФА від 27 травня

В тренді
  • 1. Бельгія
  • 2. Франція
  • 3. Бразилія
  • 4. Англія
  • 5. Португалія
  • 6. Іспанія
  • 7. Італія
  • 8. Аргентина
  • 9. Уругвай
  • 10. Данія
  • 16. Нідерланди
  • 23. Австрія
  • 24. УКРАЇНА
  • 62. Північна Македонія

Гол Бахрейну у ворота України
Гол Бахрейну у ворота України / Фото: Reuters

Нагадаємо, з Нідерландами на Євро українці зустрінуться 13 червня, з Північною Македонією – 17 червня, з Австрією – 21 червня. До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.

Дивіться огляд матчу Україна – Бахрейн (1:1)

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