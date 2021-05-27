Нічия України з Бахрейном призвела до змін у рейтингу ФІФА

Збірна України зберегла 24-ту сходинку в рейтингу ФІФА, оновлена версія якого була опублікована на офіційному сайті організації 27 травня.
Проте недавня нічия України з Бахрейном 1:1таки призвела до змін у рейтингу. Завдяки "мировій" у Харкові Бахрейн, який був на 99-му рядку, піднявся на 98-му позицію, обійшовши Киргизстан.
Рейтинг збірних світу як і раніше очолює Бельгія, друга – Франція, на третьому місці – Бразилія.
Що стосується наших суперників по групі на Євро-2020, то вище за Україну в рейтингу перебувають Нідерланди і Австрія, нижче – Північна Македонія.
Рейтинг збірних ФІФА від 27 травня
- 1. Бельгія
- 2. Франція
- 3. Бразилія
- 4. Англія
- 5. Португалія
- 6. Іспанія
- 7. Італія
- 8. Аргентина
- 9. Уругвай
- 10. Данія
- 16. Нідерланди
- 23. Австрія
- 24. УКРАЇНА
- 62. Північна Македонія
Нагадаємо, з Нідерландами на Євро українці зустрінуться 13 червня, з Північною Македонією – 17 червня, з Австрією – 21 червня. До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.
Дивіться огляд матчу Україна – Бахрейн (1:1)