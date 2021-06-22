"Нічого більш ганебного не бачив": Лев Лещенко про збірну Росії

Російський співак Лев Лещенко розніс в пух і прах збірну РФ після її вильоту з Євро-2020.

Напередодні росіяни розгромно програли Данії 1:4 і посіли останнє місце в своїй групі.

"Більш ганебної гри я не пам'ятаю за весь період свого вболівання! Більш ганебної, безпорадної, неорганізованої, безладної, – цитує Лещенка Спорт-Експрес. – Не можна було ставити воротаря Сафонова на цей матч. Данці – високі хлопці, він же ледве-ледве діставав до м'яча в боротьбі. У першому голі треба було просто відійти ближче до воріт, а він же вийшов вперед і отримав удар. Я не знаю, в який футбол вони грають. Це футбол Дзюби. Це ж біда, така профанація, самі лише навіси і навіси. Де гра? Футболу немає! Подивіться, люди комбінують, влаштовують якісь мережива, створюють темп. А ми зовсім не граємо. Так, на чемпіонаті світу нам пощастило, грали з третьосортними командами. Але жодних зрушень не відбувається в футболі у нас зовсім"