22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
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"Нічого більш ганебного не бачив": Лев Лещенко про збірну Росії

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
22 червня, 11:22
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За словами співака, російським футболістам краще було взагалі не потрапляти на чемпіонат Європи, ніж так безпорадно там зганьбитися: "Але ж такі бабки отримують"
Артем Дзюба і Лев Лещенко
Артем Дзюба і Лев Лещенко / Фото: Reuters

Російський співак Лев Лещенко розніс в пух і прах збірну РФ після її вильоту з Євро-2020.

Напередодні росіяни розгромно програли Данії 1:4 і посіли останнє місце в своїй групі.

"Більш ганебної гри я не пам'ятаю за весь період свого вболівання! Більш ганебної, безпорадної, неорганізованої, безладної, – цитує Лещенка Спорт-Експрес. – Не можна було ставити воротаря Сафонова на цей матч. Данці – високі хлопці, він же ледве-ледве діставав до м'яча в боротьбі. У першому голі треба було просто відійти ближче до воріт, а він же вийшов вперед і отримав удар. Я не знаю, в який футбол вони грають. Це футбол Дзюби. Це ж біда, така профанація, самі лише навіси і навіси. Де гра? Футболу немає! Подивіться, люди комбінують, влаштовують якісь мережива, створюють темп. А ми зовсім не граємо. Так, на чемпіонаті світу нам пощастило, грали з третьосортними командами. Але жодних зрушень не відбувається в футболі у нас зовсім"

"Отримують такі бабки і такий кошмар! У мене емоції просто зашкалюють після такої потворної гри. Ганьба, навіщо взагалі їздити на чемпіонат Європи з такою грою? Краще вже програвати у відборі тоді, щоб так не ганьбитися. Був же футбол у нас!"

"Чи варто Черчесову подавати у відставку? Не знаю, це нехай він сам вирішує", – додав Лещенко

Футболісти збірної Росії
Футболісти збірної Росії / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що тренером Росії хоче стати українець.

Читайте також: Збірну Росії, яка обкакалася, вдома зустрів ОМОН (відео)

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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