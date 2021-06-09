Немає росіян – немає проблем: поліція Копенгагена щаслива, що фанатів не пустили в Данію

Однак служителі правопорядку не розслабляються і готуються до кошмарного сценарія, коли вболівальники з Росії можуть приїхати на матч 1/8 фіналу Євро-2020

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Поліція Копенгагена зітхнула з полегшенням, коли російським фанатам заборонили в'їжджати на територію країни для відвідування матчу чемпіонату Європи з футболу-2020. Однак пильності не втрачають.

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"Досвід підказує, що на російських уболівальників довелося б витратити дуже багато сил. Часто у них виникає бажання влаштувати бійку або почати заворушення. Звичайно, ми не знаємо, чи відбудеться таке, якщо вони зараз приїдуть в Копенгаген. Але досвід підказує, що з фанатами зі Східної Європи завжди є проблеми", – цитує Bt.dk начальника Служби готовності до надзвичайних ситуацій поліції Копенгагена Пітера Даля

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"Але ми зможемо збільшити кількість поліцейських, якщо буде потрібно. Ми готові до гіршого, можна сказати, кошмарного сценарію. Що це за сценарій? Матч Росії і Польщі у 1/8 фіналу"

Нагадаємо, що влада Данії відмовилися відкрити в'їзд російським уболівальникам на матч третього туру групового етапу Євро-2020 між збірними Данії та Росії через ситуацію, пов'язану з коронавірусом.

Раніше Росія направила лист до УЄФА з вимогою заборонити форму збірної України.