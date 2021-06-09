Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Немає росіян – немає проблем: поліція Копенгагена щаслива, що фанатів не пустили в Данію

Олена Павлова Олена Павлова
9 червня, 15:56
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Однак служителі правопорядку не розслабляються і готуються до кошмарного сценарія, коли вболівальники з Росії можуть приїхати на матч 1/8 фіналу Євро-2020
/ Фото: AFP

Поліція Копенгагена зітхнула з полегшенням, коли російським фанатам заборонили в'їжджати на територію країни для відвідування матчу чемпіонату Європи з футболу-2020. Однак пильності не втрачають.

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"Досвід підказує, що на російських уболівальників довелося б витратити дуже багато сил. Часто у них виникає бажання влаштувати бійку або почати заворушення. Звичайно, ми не знаємо, чи відбудеться таке, якщо вони зараз приїдуть в Копенгаген. Але досвід підказує, що з фанатами зі Східної Європи завжди є проблеми", – цитує Bt.dk начальника Служби готовності до надзвичайних ситуацій поліції Копенгагена Пітера Даля

/ Фото: Getty Images

"Але ми зможемо збільшити кількість поліцейських, якщо буде потрібно. Ми готові до гіршого, можна сказати, кошмарного сценарію. Що це за сценарій? Матч Росії і Польщі у 1/8 фіналу"

Нагадаємо, що влада Данії відмовилися відкрити в'їзд російським уболівальникам на матч третього туру групового етапу Євро-2020 між збірними Данії та Росії через ситуацію, пов'язану з коронавірусом.

Раніше Росія направила лист до УЄФА з вимогою заборонити форму збірної України.

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