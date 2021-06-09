Немає росіян – немає проблем: поліція Копенгагена щаслива, що фанатів не пустили в Данію

Поліція Копенгагена зітхнула з полегшенням, коли російським фанатам заборонили в'їжджати на територію країни для відвідування матчу чемпіонату Європи з футболу-2020. Однак пильності не втрачають.
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"Досвід підказує, що на російських уболівальників довелося б витратити дуже багато сил. Часто у них виникає бажання влаштувати бійку або почати заворушення. Звичайно, ми не знаємо, чи відбудеться таке, якщо вони зараз приїдуть в Копенгаген. Але досвід підказує, що з фанатами зі Східної Європи завжди є проблеми", – цитує Bt.dk начальника Служби готовності до надзвичайних ситуацій поліції Копенгагена Пітера Даля
"Але ми зможемо збільшити кількість поліцейських, якщо буде потрібно. Ми готові до гіршого, можна сказати, кошмарного сценарію. Що це за сценарій? Матч Росії і Польщі у 1/8 фіналу"
Нагадаємо, що влада Данії відмовилися відкрити в'їзд російським уболівальникам на матч третього туру групового етапу Євро-2020 між збірними Данії та Росії через ситуацію, пов'язану з коронавірусом.
Раніше Росія направила лист до УЄФА з вимогою заборонити форму збірної України.