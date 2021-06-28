Ненудний гороскоп на 28 червня: Терези підуть в ностальгію, а у Риб дозріє секретний план

Сьогодні, у вихідний день першого дня робочого тижня, нас чекають нові битви на Євро-2020. Розійтися миром не вийде, а вийде так, що учасників футбольних битв розсудить свисток футбольного арбітра.
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Сьогоднішній день подарує вам тільки ті труднощі, з якими впоратися – пару дрібниць. Наприклад, нагадати вашій другій половинці, що футбол цікавий. Ну, хоча б тим, що можна помилуватися, як мільйонери, що кпають м'яч, по суті, нещасні люди.
ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня
Фінансовий успіх стукатиме у ваші двері. Є ймовірність, що це лише неждані гості. Їм через спеку випадково включили опалення, а пропустити футбол – це ніяк!
БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня
Ваші зусилля не пропадуть дарма, і занепокоєння стосовно фінансових питань відійде на другий план. Сьогодні ви не в настрої напружуватися і ділитися з ким-небудь прогнозом на результати матчів.
РАК. 22 червня – 22 липня
Сьогодні у вас не виникне бажання переключитися на іншу роботу. А виникне бажання переключитися на свого начальника: а чи не час додати ще?
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Ви сьогодні практичні, професійно діяльні. Спорт – сила! Ви зважитеся і нарешті подумаєте, яким з його видів зайнятися на дозвіллі. Від складних логічних побудов вас відволіче вечірній футбол.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Сьогодні у Дів існує ймовірність інтимної розмови пошепки, що веде до можливих плотських насолод.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Сьогодні ви будете перебувати в ностальгійному настрої. Захочеться зустрітися зі старими друзями, послухати ліричний джаз, пофілософствувати про вічне, поділитися думками, згадати минуле. ... Але знайте: зустріч все одно закінчиться суперечкою про футбол!
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Ваше почуття гумору несподівано, немов за помахом чарівної палички, передбачить сьогоднішні результати на Євро-2020. Збірні зіграють саме так, як ви пожартуйте! Не соромтеся в цифрах!
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Сьогодні вам запропонують погнатися за великим прибутком. Погоджуйтеся! Вірте собі і внутрішньому голосу вашого сексуального партнера. Удвох помилитися складно.
КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня
Сьогодні на роботі ви і за холодну воду не візьметесь. Або будете сидіти склавши руки. Або руки в боки. Ваші зусилля, швидше за все, залишаться непоміченими і не отримають заслуженої оцінки. Але вам все одно. Ви знаєте собі ціну: вона висока.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Ви легко впораєтеся з несприятливими обставинами. Вам ніщо не завадить подивитися сьогоднішній футбол.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Рибам сьогодні пощастить. День розпочнеться добре. До обіду налинуть думки про те, що у будь-якої фінансової проблеми є два рішення. Скорочення витрат – це не до вас. До вечора прийде рішення. Зберігайте його потай!
І трохи красивих авто на десерт. Фоторепортаж про те, як ми "об'їжджали" елітний електрокар і знайшли суперлокації для фотосесій.
На закуску – веселе відео з пляшками спонсорів на Євро-2020: