Ненудний гороскоп на 28 червня: Терези підуть в ностальгію, а у Риб дозріє секретний план

Астрологічний і спортивний прогноз на понеділок, 28 червня, для всіх знаків зодіаку. Сьогодні Євро знову запалить пристрасті по футболу. Ваша гучна реакція на те, що відбувається, не потривожить сусідів

Гороскоп на 28 червня 2021 / Фото: Reuters

Сьогодні, у вихідний день першого дня робочого тижня, нас чекають нові битви на Євро-2020. Розійтися миром не вийде, а вийде так, що учасників футбольних битв розсудить свисток футбольного арбітра.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Сьогоднішній день подарує вам тільки ті труднощі, з якими впоратися – пару дрібниць. Наприклад, нагадати вашій другій половинці, що футбол цікавий. Ну, хоча б тим, що можна помилуватися, як мільйонери, що кпають м'яч, по суті, нещасні люди.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Фінансовий успіх стукатиме у ваші двері. Є ймовірність, що це лише неждані гості. Їм через спеку випадково включили опалення, а пропустити футбол – це ніяк!

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Ваші зусилля не пропадуть дарма, і занепокоєння стосовно фінансових питань відійде на другий план. Сьогодні ви не в настрої напружуватися і ділитися з ким-небудь прогнозом на результати матчів.

РАК. 22 червня – 22 липня

Сьогодні у вас не виникне бажання переключитися на іншу роботу. А виникне бажання переключитися на свого начальника: а чи не час додати ще?

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Ви сьогодні практичні, професійно діяльні. Спорт – сила! Ви зважитеся і нарешті подумаєте, яким з його видів зайнятися на дозвіллі. Від складних логічних побудов вас відволіче вечірній футбол.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сьогодні у Дів існує ймовірність інтимної розмови пошепки, що веде до можливих плотських насолод.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Сьогодні ви будете перебувати в ностальгійному настрої. Захочеться зустрітися зі старими друзями, послухати ліричний джаз, пофілософствувати про вічне, поділитися думками, згадати минуле. ... Але знайте: зустріч все одно закінчиться суперечкою про футбол!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Ваше почуття гумору несподівано, немов за помахом чарівної палички, передбачить сьогоднішні результати на Євро-2020. Збірні зіграють саме так, як ви пожартуйте! Не соромтеся в цифрах!

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Сьогодні вам запропонують погнатися за великим прибутком. Погоджуйтеся! Вірте собі і внутрішньому голосу вашого сексуального партнера. Удвох помилитися складно.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Сьогодні на роботі ви і за холодну воду не візьметесь. Або будете сидіти склавши руки. Або руки в боки. Ваші зусилля, швидше за все, залишаться непоміченими і не отримають заслуженої оцінки. Але вам все одно. Ви знаєте собі ціну: вона висока.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Ви легко впораєтеся з несприятливими обставинами. Вам ніщо не завадить подивитися сьогоднішній футбол.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Рибам сьогодні пощастить. День розпочнеться добре. До обіду налинуть думки про те, що у будь-якої фінансової проблеми є два рішення. Скорочення витрат – це не до вас. До вечора прийде рішення. Зберігайте його потай!

І трохи красивих авто на десерт. Фоторепортаж про те, як ми "об'їжджали" елітний електрокар і знайшли суперлокації для фотосесій.

На закуску – веселе відео з пляшками спонсорів на Євро-2020: