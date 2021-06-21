Ненудний гороскоп на 21 червня: Овнам не завадить сонячне світло, а Тельці підтвердять свою впертість

Перший день робочого тижня насправді вихідний. І це привнесе у ваше життя реалізацію деяких забавних ідей. Загальна рекомендація для всіх знаків зодіаку – не пропустіть матч Україна – Австрія на Євро-2020.
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Замість бурхливих думок, які переслідували вас в попередні дні, сьогодні зійде освіжаюче зміна, що дозволить приємно подрімати в променях сонячного світла. Краще під вітрилом.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Сьогодні підтвердиться ваша репутація впертої людини. Саме час вершити свою долю, наприклад, влаштуватися продавцем взуття, охоронцем в СІЗО, або почати писати книгу, а спортивна секція з перетягування каната таки допоможе змінити життя на краще.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Сьогодні повчальні приклади з життя зірок спорту допоможуть Вам зосередитися на головному. Тільки не розбігайтеся в різні боки – адже ви і удача брати близнюки!
РАК. 22 червня – 22 липня
Вас часто, ось і сьогодні, відвідують думки закінчити розпочате. Але життя підкидає нові ідеї розвитку все частіше і частіше. Ваша мета – не заблукати в хащах. "Полювання на лисиць" як вид спорту не замінить роздумів в кріслі.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Вдалий день для оригінальних думок і творчих злетів. Сьогодні не найкращий день насунути на себе легкозаймистий одяг. Безпечніше сховатися на нудистському пляжі в компанії оголених друзів і подружок голим, і уявити себе в Стародавній Греції на стадіоні.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Сором'язливість – це не для Вас! Навіть якщо на уроках фізкультури в школі вас вважали жахом всього класу, сьогодні ввечері за кухлем пінного з'явиться шикарна можливість поміркувати про ранкову пробіжку або якось так взятися, та й спробувати подумати: "Ех, підтягнутися б на турніку"!
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Час пограти в доміно. А то, гляди, рухливі види, наприклад, бадмінтон, напевно знизять ваш вагу в суспільстві.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Ви гарні в бізнесі. Десятиліттями ви збирали валюту, а нині, образившись на швейцарців, відмовилися оперувати їх франками. Сьогодні саме час поставити пригорщі євриків на результат Євро-2020 Україна – Австрія!
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Будьте готові зібрати валізи, адже сьогодні ви можете відправитися в імпровізовану подорож. Це може бути відрядження або просто подорож в пошуках задоволення. Ностальгія охопить вас, коли ви сьогодні зустрінете старого друга дитинства.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Оптимізму Вам додасть розуміння того, що ви – вища ланка в харчовому ланцюжку. Вам показані байдарки і каное, фігурне катання pour trois personnes, і Євро-2020 по ТБ.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Вам пора реально задуматися про свою роль на планеті. Немов в велосипедній "гонці за лідером", вам важливо помінятися місцями і освоїти роль лідера. Час прийшов! У вас вийде!
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Це в легкій атлетиці три спроби, це три періоди в хокеї і два тайми в футболі і, не збитися б з рахунку, купа мала чвертей в баскетболі. Завжди фінальний свисток, навіть якщо арбітр додасть трохи компенсованого часу. Одне життя, і ще один ідеальний день насолодитися ним!