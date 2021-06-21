Ненудний гороскоп на 21 червня: Овнам не завадить сонячне світло, а Тельці підтвердять свою впертість

Астрологічний і спортивний прогноз на понеділок, 21 червня, для всіх знаків зодіаку. Багатьох відвідає нетривіальна думка, що три вихідні поспіль як третій тайм або додатковий час зайвими не бувають

Перший день робочого тижня насправді вихідний. І це привнесе у ваше життя реалізацію деяких забавних ідей. Загальна рекомендація для всіх знаків зодіаку – не пропустіть матч Україна – Австрія на Євро-2020.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Замість бурхливих думок, які переслідували вас в попередні дні, сьогодні зійде освіжаюче зміна, що дозволить приємно подрімати в променях сонячного світла. Краще під вітрилом.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Сьогодні підтвердиться ваша репутація впертої людини. Саме час вершити свою долю, наприклад, влаштуватися продавцем взуття, охоронцем в СІЗО, або почати писати книгу, а спортивна секція з перетягування каната таки допоможе змінити життя на краще.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Сьогодні повчальні приклади з життя зірок спорту допоможуть Вам зосередитися на головному. Тільки не розбігайтеся в різні боки – адже ви і удача брати близнюки!

РАК. 22 червня – 22 липня

Вас часто, ось і сьогодні, відвідують думки закінчити розпочате. Але життя підкидає нові ідеї розвитку все частіше і частіше. Ваша мета – не заблукати в хащах. "Полювання на лисиць" як вид спорту не замінить роздумів в кріслі.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Вдалий день для оригінальних думок і творчих злетів. Сьогодні не найкращий день насунути на себе легкозаймистий одяг. Безпечніше сховатися на нудистському пляжі в компанії оголених друзів і подружок голим, і уявити себе в Стародавній Греції на стадіоні.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сором'язливість – це не для Вас! Навіть якщо на уроках фізкультури в школі вас вважали жахом всього класу, сьогодні ввечері за кухлем пінного з'явиться шикарна можливість поміркувати про ранкову пробіжку або якось так взятися, та й спробувати подумати: "Ех, підтягнутися б на турніку"!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Час пограти в доміно. А то, гляди, рухливі види, наприклад, бадмінтон, напевно знизять ваш вагу в суспільстві.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Ви гарні в бізнесі. Десятиліттями ви збирали валюту, а нині, образившись на швейцарців, відмовилися оперувати їх франками. Сьогодні саме час поставити пригорщі євриків на результат Євро-2020 Україна – Австрія!

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Будьте готові зібрати валізи, адже сьогодні ви можете відправитися в імпровізовану подорож. Це може бути відрядження або просто подорож в пошуках задоволення. Ностальгія охопить вас, коли ви сьогодні зустрінете старого друга дитинства.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Оптимізму Вам додасть розуміння того, що ви – вища ланка в харчовому ланцюжку. Вам показані байдарки і каное, фігурне катання pour trois personnes, і Євро-2020 по ТБ.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Вам пора реально задуматися про свою роль на планеті. Немов в велосипедній "гонці за лідером", вам важливо помінятися місцями і освоїти роль лідера. Час прийшов! У вас вийде!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Це в легкій атлетиці три спроби, це три періоди в хокеї і два тайми в футболі і, не збитися б з рахунку, купа мала чвертей в баскетболі. Завжди фінальний свисток, навіть якщо арбітр додасть трохи компенсованого часу. Одне життя, і ще один ідеальний день насолодитися ним!