17 червня 16:00 Відео
Україна 2
Північна Македонія 1
17 червня 19:00 Відео
Данія 1
Бельгія 2
17 червня 22:00 Відео
Нідерланди 2
Австрія 0
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Ненудний гороскоп на 18 червня: спокуса для Скорпіонів і новий досвід для Риб

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
18 червня, 07:42
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Астрологічний і спортивний прогноз на п'ятницю, 18 червня, для всіх знаків зодіаку. Будьте готові до заруби на Євро!

Коли ви прагнете до успіху, на рахунку кожен день. Як у збірних на Євро – кожен гол може стати вирішальним для виходу в наступний раунд. Слідкуйте за своїм щоденним гороскопом, щоб використовувати свій день по максимуму!

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

У цей день літа Овнам слід спробувати зробити щось незвичайне – вам сподобається! Вас, народжених під цим знаком, не остудить навіть думка, що в результаті не все може піти по плану. Як в недавньому матчі Нідерланди – Україна (3:2).

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Усвідомлення того, що Євро-2020 привніс у ваше життя багато яскравих емоційних моментів, вселить упевненість у відносинах з колишніми товаришами по службі. Вони нарешті зрозуміють, що у вашій особі втратили багато, тому візьмуть вас в ділові партнери на привабливих фінансових умовах. Погоджуйтеся!

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

У цей день очікування і перегляд матчів викличе у вас приємний, розслаблений стан. Тривожні думки зміняться роздумами про ті задоволення, які привнесуть у ваше життя промені сонячного світла. Адже вже літо!

РАК. 22 червня – 22 липня

Для вас 18 червня виключно успішний день! Тривоги і сумніви про благополуччя ваших рідних зміняться спокійною впевненістю – з ними все добре. Велика ймовірність, що посмішка фортуни буде адресована саме вам, якщо ви спрогнозуєте сьогоднішні результат матчів Євро-2020.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Ви можете не досягти бажаних результатів, незважаючи на наполегливу працю. Слід пам'ятати про свої слабкості і помилки, перш ніж починати знову. Сьогодні Левам слід бути емоційними, запастися попкорном і засісти біля телевізора (Євро!).

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

День подарує вам прекрасну можливість зробити черговий крок на довгому шляху відмови від куріння – або іншої шкідливої звички. Але пам'ятайте – завтра настане новий день, тому не виключена ймовірність повторення спроби.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Сьогодні хороший день, щоб поспілкуватися і влаштувати перегляд футболу зі своїми близькими. Ви можете витратити свій бюджет, але це принесе вам відчуття щастя і задоволення.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

П'ятниця обіцяє нові роздуми про плани на літо. А матчі Євро пробудять спокуса відвідати далекі країни. Можливо, варто подумати про вакцинацію, щоб полегшити перетин кордонів.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Ваша далекоглядність і талант не тільки справлять враження на колег, а й допоможуть залучити клієнтів. Завдяки вашему систематичному і дисциплінованому підходу ви – бажаний працівник компанії. Можна спробувати зробити ставку на футбол – просто для розваги.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Народженим під знаком Козерога, сьогодні настійно протипоказано відвідувати підпільні вечірки. Уникайте авантюр! Сприятливим може стати ваш прогноз на матч Англія – Шотландія. Враження будуть кращі, ніж проведення часу в сумнівній компанії.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Сьогодні не зайве нагадати собі, що життя складне, насичене, і цікаве. Чашечка кави з ранку, відсутність поспіху протягом дня до обіду і вечірні враження від футболу – все не так вже й погано, як про це можна поговорити по телефону. Тримайтеся домівки!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Сьогоднішнім вечором, відмовившись від споглядання чергового серіалу, Рибам вкрай корисно отримати новий досвід відчуттів від перегляду та оцінки драматургії матчів чемпіонату Європи. Не відторгайте нового!

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:1
Відео Про матч
1:2
Відео Про матч
2:0
Відео Про матч
Пʼятниця, 18 червня
16:00
Дивись на:
19:00
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22:00
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