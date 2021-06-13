Ненудний гороскоп на 13 червня: Лев починає полювання, а Риби пірнули в казку

Астрологічний і спортивний прогноз на неділю, 13 червня, для всіх знаків зодіаку. Сьогодні будьте готові до всього і вболівайте за збірну України

Маленький уболівальник збірної Данії / Фото: Reuters

Останній день тижня дасть багато приводів задуматись. Одним неділя принесе славу і багатство, іншим – погані новини. І хочеться вірити, що у збірної України після дебюту з Нідерландами на Євро, буде привід для свята.

Читайте також: Ненудний гороскоп на тиждень: Водолій лупцює стіну, а Близнята чіпляються за край

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Зірки бачать біду. І як тут не згадати про датчанина Еріксена, якого вчора під час Євро-2020 лікарі повернули з того світу. Вам загрожують неприємності не такого масштабу, але будьте готові до оборони вранці. До полудня всі пристрасті вже можуть вщухнути. А спокійний вечір проведіть за переглядом збірної України і обмежтеся пробіжкою на природі.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Щасливчик! Це вдалий день для грошей і кохання. А що ще потрібно? Переплюнути за розміром банківського рахунку Мейвезера поки навряд чи зможете, але професійний підхід допоможе в бізнесі. Якщо це продаж спортивної екіпіровки або укладання газонів. Ви завоюєте серця і пачку "зелені". І саме час навчитися ходити під вітрилом.

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

О! Вас чекає продуктивна і насичена неділя. Прямісінько як Джоковича, який рветься стати новим тенісним королем Парижа. Що ж – подивимося. Але спортивні зірки вірять, що ви зможете спрямувати енергію в правильне русло. Вечір віддайте друзям і родині. А з ким же ще обмивати трофей? Але до цього в тенісі потрібно викластися на всі 100%.

РАК. 22 червня – 22 липня

Ви знову будете думати про фінанси. Списки Forbes все-таки не дають вам спокійно спати. Адже якийсь Тайгер Вудс і Макгрегор все ще продовжують заробляти мільйони. У вас теж є шанс вигідно інвестувати або зробити ставочку. Може, на перемогу України? У будь-якому випадку вас високо оцінять і будуть поважати. А велосипед допоможе вашій фігурі.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Досить! Сьогодні будете жорстко говорити, що думаєте. Навіть страшно уявити, як пройдетеся по збірній Росії після розгрому від Бельгії! Ви зі шкури вилізете, щоб домогтися успіху і покласти край фінансовим проблемам. А адже грецький бог тенісу Ціціпас теж Лев. До речі, в гандбол пограти не хочете? Саме час для пляжного.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Ваші творчі таланти просто розквітнуть. Хто знає, може, це саме ви придумаєте дизайн медалей для Ігор в Парижі, виконаєте гімн чемпіонату світу-2022 або розмалюєте форму збірної. Ви будете задоволені тим, що маєте, а ввечері доберетеся і вдома, щоб трошки його оновити. Тоді не соромтеся і спробуйте синхронне плавання.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Ви як і раніше будете зайняті важливими дослідженнями. Уже з'ясували, як ставив свої водні рекорди Майкл Фелпс і мчав по доріжці швидше вітру Усейн Болт? Або придумали революційні вітаміни. Але не забувайте про сім'ю. Увечері запросіть друзів і пограйте в бадмінтон, фрісбі або бочче. А там і до монополії доберетеся.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Рішуче налаштовані зайнятися собою і своїм здоров'ям. Навіть можете записатися в тренажерний зал і накачати м'язи до пляжного сезону. Але це затягує! Не встигнете і оком моргнути, а фітнес та медитація увійдуть у ваш список повсякденних справ. А там вже і до змагань з армрестлінгу та бодібілдингу недалеко.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Ви літаєте в хмарах і налаштовані тільки на йогу і медитацію. Але варто стежити і за своїм банківським рахунком. Інакше – за що будете купувати килимки? А тут ще боси хочуть довірити новий проєкт. Можливо, саме ви візьметеся за створення нової жіночої ліги. Та щоб не гірше чоловічої! Але бережіть здоров'я і під час розтяжок не сидіть на протязі.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Все не так добре, як може здатися. До обіду вам захочеться спробувати щось новеньке або освіжити старі навички. Взяти пару уроків з боксу, штовхнути ядро або навчитися літати на літаку. Але будьте готові отримати і погані новини, адже цілком можливо, тренери вирішать, що ліцензію на Олімпіаду в Токіо більше заслуговує хтось інший.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Весь день мине у боротьбі! Але не лякайтеся: успіху в ній ви теж досягнете. Це буде справжня перевірка на терпіння і працездатність. А без них – ніяк. І це підтвердить чешка Крейчікова, яка сенсаційно виграла "Ролан Гаррос". Ви теж будьте сильними, і напружений день закінчиться тріумфом. Але походити на джиу-джитсу не завадить.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Казковий день за всіма пунктами. Він обіцяє вам процвітання і багатство. Цікаво, скільки Риб у збірній Андрія Шевченка? Сьогодні з Голландією потрібно побільше. Адже на вас чекають перемоги в справах і слава! Ідеальний час, щоб ризикнути. І поставити в старт Кривцова, який народжений у березні. Можете також ризикнути і злетіти в небо на параплані.