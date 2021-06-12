Ненудний гороскоп на 12 червня: Терези не біжать у натовпі, а Овен відбивається веслом

Астрологічний і спортивний прогноз на суботу, 12 червня, для всіх знаків зодіаку. Після робочого тижня вас тягне в подорожі або на улюблений диван

Олімпійський стадіон в Римі під час відкриття Євро-2020 / Фото: Reuters

Тиждень був не з легких, тому вихідні багато хто планує провести максимально ліниво. Можливо, за переглядом фінальних битв "Ролан Гарроса" і стартових боїв Євро-2020. Але в вас залишилося більше енергії, ніж ви думали. Тому тримайте себе в формі!

Читайте також: Ненудний гороскоп на тиждень: Водолій лупцює стіну, а Близнята чіпляються за край

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Такого вигадника ще треба пошукати! І сьогодні креативність і винахідливість принесуть вам успіх. Як збірній Італії в стартовому матчі Євро-2020. Хто б міг подумати, що непоступливих турків просто закатають! Добре, що ви амбітні, однак не виходьте на дистанцію, яку не зможете здолати. Але можете відірватися в рафтингу і каякінгу.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Вантаж фінансової відповідальності придавить вас, як штанга знахабнілого новачка без страховки. Але не переживайте сильно стосовно витрат. Чекайте і зберігайте спокій! Займіться йогою і розтяжкою. А гроші прийдуть з несподіваних джерел. Можливо, серед ваших родичів знайдеться зірка НБА? Або дружина замість вас зробила ставку на Євро.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Важливі турніри і випробування вже на носі. Але ви сьогодні хотіли б закинути всі навантаження і роботу в дальній кут, взяти тайм-аут і провести час зі своїми коханими. І знаєте що? Це не такий вже й поганий план. Ви можете влаштувати собі романтичний велотур або піше сходження. А ввечері зачаровуватимете людей своєю дотепністю і мудрістю.

РАК. 22 червня – 22 липня

Камон! Це ж субота! Забудьте про справи і проєкти – вони навряд чи закінчаться перемогою. Сходіть в спортивний зал, покатайтеся на роликах і відпочиньте у води. А потім – на улюблений диванчик, щоб сповна насолодитися футбольними пристрастями на Євро-2020. Та й перший чемпіонський бій українця Амосова в Bellator варто переглянути.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Мандрівник всередині вас прагне свободи, як яхтсмен, який залишив позаду всіх конкурентів і мчить до фінішу з попутним вітром. Але незакінчені справи потягнуть вас назад. Можливо, таке бажане турне доведеться відкласти. Але не впадайте у відчай! Це ж не Тур де Франс. Будуть ще на вашій вулиці гранд-тури. А поки тіштеся волейболом... пляжним.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Ви орете до сьомого поту, а успіх постійно вислизає з рук. Тут будь-який задумається про завершення кар'єри. Але спортивні зірки радять не втрачати надію, а зарядитися енергією. Он фігуристка Олена Савченко нарешті вирвала "золото" тільки на своїй 5-й Олімпіаді! І повертається на лід у 37 років! А ви поки спробуйте скелелазіння.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Бігти в натовпі вам буде утомливо. Сьогодні виникне бажання завершити з командними видами і піти у сольне плавання. Можливо, стресова обстановка на роботі доведе вас до межі. Хочеться сподіватися, що не збираєтеся так просто кинути команду перед Євро. А взагалі зміни будуть корисні. Як і біг на самоті.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Ви будете стежити за всім відразу. І правда, дуже важко розірватися між першими матчами Євро і розв'язкою "Ролан Гаррос" з жіночим фіналом. Але ваш підхід до справ буде методичним. Дивно, але ви все встигнете. А сила переконання допоможе завоювати довіру багатьох. Якщо налаштовані рішуче, то чому б не зарубатися в футбольчик?

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Сьогодні ви – жертва Купідона. І треба змиритися, що під час цього полювання ви отримаєте стрілу. А з нею – океан любові і бурхливих емоцій. Он подивіться, як сяє зірка українського біатлону Олена Підгрушна, знову вийшовши заміж. Ваша закоханість неминуча, тільки уважно обирайте, з ким сідаєте в човен. І опануйте самі стрільбу з лука.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Навантаження на роботі висмоктали всю вашу енергію. Якщо вас попросять потерпіти ще раунд, ви не вистоїте і перші 30 секунд. Але, незважаючи на млявість, в вас прокинеться воїн, який не дозволить завдати шкоди своїй репутації. Вас врятує спостережливість і інтуїція. Зняти стрес можете в басейні або на річці, сходіть на пілатес і масаж.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Аааа! Хороші новини з-за океану! Ви отримаєте таку бажану візу. Претендуєте на спортивну стипендію в місцевому університеті? Або давно мріяли побувати на фіналах НБА та НХЛ? Як би там не було, все виглядає позитивно. Поділіться щастям з сім'єю, і зможете його примножити. Пограйте в баскет, але і літній біатлон вам сподобається.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Сьогодні вам не уникнути конфліктів, як Рафі Надалю критики фахівців і розмов, що король Парижа здувся. Тримайте голову високо і стежте за мовою, щоб не погіршити ситуацію. Але навіть нинішня поразка дасть вам корисну інформацію для просування вперед. Відпочиньте з гонками на аквабайку, вейкбордингом або сапсерфінгом.