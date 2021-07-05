Не Ярмоленко і не Бущан: озвучили найкращого гравця України на Євро-2020

Найвищої оцінки в складі української збірної за підсумками всього чемпіонату Європи удостоївся Олександр Зінченко, другим в рейтингу став Андрій Ярмоленко

Лідер збірної України Олександр Зінченко / Фото: Reuters

Аналітики WhoScored назвали Олександра Зінченка найкращим гравцем збірної України за підсумками Євро-2020, де наша команда дійшла до 1/4 фіналу, програвши там Англії 0:4.

Середня оцінка футболіста Манчестер Сіті, який відіграв за "синьо-жовтих" на Євро всі п'ять матчів від початку до кінця, склала 6.98 бала за 10-бальною шкалою. Нагадаємо, в поєдинку зі шведами Зінченко відзначився голом і результативною передачею.

Зінченко святкує гол у ворота Швеції / Фото: Getty Images

Також до ТОП-5 гравців збірної України, за оцінками аналітиків, увійшли Андрій Ярмоленко, Євген Макаренко, Руслан Маліновський і Артем Довбик.

Правда, варто відзначити, що Довбик провів на Євро усього 15 хвилин, але за цей час встиг забити гол, який вивів Україну до 1/4 фіналу. Макаренко ж був визнаний найкращим гравцем українців у поєдинку з Англією, в якому досить непогано, на фоні партнерів, увійшов до гри з лави запасних вже за рахунку 0:4.

Оцінки гравцям збірної України від WhoScored

Зінченко (480 хвилин) – 6.98

Ярмоленко (446 хвилин) – 6.87

Макаренко (51 хвилина) – 6.77

Маліновський (285 хвилин) – 6.75

Довбик (15 хвилин) – 6.67

Матвієнко (480 хвилин) – 6.63

Яремчук (431 хвилина) – 6.56

Бущан (480 хвилин) – 6.52

Забарний (480 хвилин) – 6.50

Миколенко (355 хвилин) – 6.44

Степаненко (185 хвилин) – 6.32

Караваєв (480 хвилин) – 6.31

Шапаренко (323 хвилини) – 6.29

Сидорчук (373 хвилини) – 6.26

Кривцов (155 хвилин) – 6.25

Зубков (13 хвилин) – 6.22

Безус (3 хвилини) – 6.17

Циганков (139 хвилин) – 6.13

Бєсєдін (36 хвилин) – 6.05

Марлос (73 хвилини) – 6.03

Соболь (1 хвилина) – 6.00

Раніше трьох найкращих гравців України на Євро-2020 назвав Йожеф Сабо. Колишньому тренеру нашої національної команди сподобалися дії Бущана, Забарного і Ярмоленка.