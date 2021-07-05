Не Ярмоленко і не Бущан: озвучили найкращого гравця України на Євро-2020

Аналітики WhoScored назвали Олександра Зінченка найкращим гравцем збірної України за підсумками Євро-2020, де наша команда дійшла до 1/4 фіналу, програвши там Англії 0:4.
Середня оцінка футболіста Манчестер Сіті, який відіграв за "синьо-жовтих" на Євро всі п'ять матчів від початку до кінця, склала 6.98 бала за 10-бальною шкалою. Нагадаємо, в поєдинку зі шведами Зінченко відзначився голом і результативною передачею.
Також до ТОП-5 гравців збірної України, за оцінками аналітиків, увійшли Андрій Ярмоленко, Євген Макаренко, Руслан Маліновський і Артем Довбик.
Правда, варто відзначити, що Довбик провів на Євро усього 15 хвилин, але за цей час встиг забити гол, який вивів Україну до 1/4 фіналу. Макаренко ж був визнаний найкращим гравцем українців у поєдинку з Англією, в якому досить непогано, на фоні партнерів, увійшов до гри з лави запасних вже за рахунку 0:4.
Оцінки гравцям збірної України від WhoScored
- Зінченко (480 хвилин) – 6.98
- Ярмоленко (446 хвилин) – 6.87
- Макаренко (51 хвилина) – 6.77
- Маліновський (285 хвилин) – 6.75
- Довбик (15 хвилин) – 6.67
- Матвієнко (480 хвилин) – 6.63
- Яремчук (431 хвилина) – 6.56
- Бущан (480 хвилин) – 6.52
- Забарний (480 хвилин) – 6.50
- Миколенко (355 хвилин) – 6.44
- Степаненко (185 хвилин) – 6.32
- Караваєв (480 хвилин) – 6.31
- Шапаренко (323 хвилини) – 6.29
- Сидорчук (373 хвилини) – 6.26
- Кривцов (155 хвилин) – 6.25
- Зубков (13 хвилин) – 6.22
- Безус (3 хвилини) – 6.17
- Циганков (139 хвилин) – 6.13
- Бєсєдін (36 хвилин) – 6.05
- Марлос (73 хвилини) – 6.03
- Соболь (1 хвилина) – 6.00
Раніше трьох найкращих гравців України на Євро-2020 назвав Йожеф Сабо. Колишньому тренеру нашої національної команди сподобалися дії Бущана, Забарного і Ярмоленка.