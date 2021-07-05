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Італія --
Іспанія --
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Данія --
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Динамо --
Люцерн --
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Шахтар --
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Не Ярмоленко і не Бущан: озвучили найкращого гравця України на Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
5 липня, 15:25
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Найвищої оцінки в складі української збірної за підсумками всього чемпіонату Європи удостоївся Олександр Зінченко, другим в рейтингу став Андрій Ярмоленко
Лідер збірної України Олександр Зінченко
Лідер збірної України Олександр Зінченко / Фото: Reuters

Аналітики WhoScored назвали Олександра Зінченка найкращим гравцем збірної України за підсумками Євро-2020, де наша команда дійшла до 1/4 фіналу, програвши там Англії 0:4.

Середня оцінка футболіста Манчестер Сіті, який відіграв за "синьо-жовтих" на Євро всі п'ять матчів від початку до кінця, склала 6.98 бала за 10-бальною шкалою. Нагадаємо, в поєдинку зі шведами Зінченко відзначився голом і результативною передачею.

Зінченко святкує гол у ворота Швеції
Зінченко святкує гол у ворота Швеції / Фото: Getty Images

Також до ТОП-5 гравців збірної України, за оцінками аналітиків, увійшли Андрій Ярмоленко, Євген Макаренко, Руслан Маліновський і Артем Довбик.

Правда, варто відзначити, що Довбик провів на Євро усього 15 хвилин, але за цей час встиг забити гол, який вивів Україну до 1/4 фіналу. Макаренко ж був визнаний найкращим гравцем українців у поєдинку з Англією, в якому досить непогано, на фоні партнерів, увійшов до гри з лави запасних вже за рахунку 0:4.

Оцінки гравцям збірної України від WhoScored

  • Зінченко (480 хвилин) – 6.98
  • Ярмоленко (446 хвилин) – 6.87
  • Макаренко (51 хвилина) – 6.77
  • Маліновський (285 хвилин) – 6.75
  • Довбик (15 хвилин) – 6.67
  • Матвієнко (480 хвилин) – 6.63
  • Яремчук (431 хвилина) – 6.56
  • Бущан (480 хвилин) – 6.52
  • Забарний (480 хвилин) – 6.50
  • Миколенко (355 хвилин) – 6.44
  • Степаненко (185 хвилин) – 6.32
  • Караваєв (480 хвилин) – 6.31
  • Шапаренко (323 хвилини) – 6.29
  • Сидорчук (373 хвилини) – 6.26
  • Кривцов (155 хвилин) – 6.25
  • Зубков (13 хвилин) – 6.22
  • Безус (3 хвилини) – 6.17
  • Циганков (139 хвилин) – 6.13
  • Бєсєдін (36 хвилин) – 6.05
  • Марлос (73 хвилини) – 6.03
  • Соболь (1 хвилина) – 6.00

Раніше трьох найкращих гравців України на Євро-2020 назвав Йожеф Сабо. Колишньому тренеру нашої національної команди сподобалися дії Бущана, Забарного і Ярмоленка.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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