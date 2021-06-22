"Не той результат": Дружина Шевченка відреагувала на поразку від Австрії

Американка Крістен Пазік засмутилася програшу української збірної від австрійців на Євро-2020, але закликала свого чоловіка не здаватися

Крістен Пазік підтримала збірну України / Фото: Instagram, REUTERS

Дружина головного тренера збірної України Андрія Шевченка відреагувала на поразку "синьо-жовтих" від Австрії 0:1 в заключному турі групового раунду Євро-2020.

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"Не той результат, який ми хотіли. Але завжди продовжуй боротися", – підтримала свого чоловіка у себе в інстаграм-сторіз Крістен Пазік

Нагадаємо, у команди Андрія Шевченка ще є шанси потрапити до 1/8 Євро з третього місця в групі – залишилася одна умова.

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