Нас знову буде 50 мільйонів? Лідер збірної України віщує бебі-бум

Воротар синьо-жовтих Георгій Бущан очікує приросту народжуваності дітей в нашій країні через дев'ять місяців після перемоги української команди над Швецією

Уболівальники збірної України в Глазго / Фото: Reuters

Після перемоги над Швецією 2:1 і виходу до 1/4 фіналу Євро-2020 футболісти збірної України не стримували емоцій.

Наприклад, Роман Яремчук танцював у роздягальні.

А ось воротар "синьо-жовтих" Георгій Бущан, на питання про свої відчуття після виграшу в Глазго, заявив:

"Хочу, щоб через дев'ять місяців в країні був приріст народжуваності дітей"

Уболівальники на цей заклик Бущана відреагували з гумором.

"Який зараз може бути секс? Усі п'яні!" – написав один з уболівальників в Мережі

Читайте також: Ще не вечір: Шева оцінив шанси обіграти Англію в 1/4 фіналу

Раніше ми писали, що дружини Ярмоленка і Сидорчука відзначили перемогу збірної України дзвоном келихів. Їхня розлука з чоловіками через вихід до 1/4 фіналу Євро-2020 триватиме щонайменше до 3 липня, коли "синьо-жовті" зіграють в Римі з Англією. Але, схоже, дівчата цьому тільки раді.

Дивіться, як Україна обіграла Швецію