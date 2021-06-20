На Євро-2020 стартує останній тур: як розподілятимуть місця команд в групах

Розбираємося, хто має більше шансів на вихід в 1/8 фіналу Євро-2020 і за якими критеріями УЄФА буде розподіляти місця команд за підсумками групового раунду

Підказка для уболівальників - як будуть визначати учасників плей-офф / Фото: Reuters

Сьогодні на Євро-2020 стартують матчі третього туру групового етапу, за підсумками яких визначаться учасники 1/8 фіналу турніру. З групи виходять дві кращі команди, а ще чотири путівки будуть розіграні серед команд, що зайняли треті місця. Турнірні таблиці Євро-2020 є на нашому сайті.

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В першу чергу, розташування команд в таблиці визначається за кількістю набраних очок. А що буде, якщо кілька команд наберуть однакову кількість балів? У цьому випадку застосовуються такі критерії класифікації:

Кількість очок, набраних в очних зустрічах

Різниця забитих і пропущених м'ячів в очних зустрічах

Кількість забитих м'ячів в очних зустрічах

Якщо після цього все одно не вдалося визначити положення команд в турнірній таблиці, то застосовують ці ж три пункти до всіх матчів на груповому етапі:

Різниця забитих і пропущених м'ячів у всіх матчах

Кількість забитих м'ячів у всіх матчах

Кількість перемог у всіх матчах

У малоймовірному випадку, коли в останньому турі дві команди, які мають рівну кількість очок і забитих і пропущених м'ячів, грають один з одним в нічию, їх позиція визначається в серії післяматчевих пенальті.

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Останні пункти, які можуть допомогти визначити положення команд в групі: