На Євро-2020 стартує останній тур: як розподілятимуть місця команд в групах

Сьогодні на Євро-2020 стартують матчі третього туру групового етапу, за підсумками яких визначаться учасники 1/8 фіналу турніру. З групи виходять дві кращі команди, а ще чотири путівки будуть розіграні серед команд, що зайняли треті місця. Турнірні таблиці Євро-2020 є на нашому сайті.
Читайте також: Як Україні вийти в плей-офф Євро: розклади перед матчем з Австрією
В першу чергу, розташування команд в таблиці визначається за кількістю набраних очок. А що буде, якщо кілька команд наберуть однакову кількість балів? У цьому випадку застосовуються такі критерії класифікації:
- Кількість очок, набраних в очних зустрічах
- Різниця забитих і пропущених м'ячів в очних зустрічах
- Кількість забитих м'ячів в очних зустрічах
Якщо після цього все одно не вдалося визначити положення команд в турнірній таблиці, то застосовують ці ж три пункти до всіх матчів на груповому етапі:
- Різниця забитих і пропущених м'ячів у всіх матчах
- Кількість забитих м'ячів у всіх матчах
- Кількість перемог у всіх матчах
У малоймовірному випадку, коли в останньому турі дві команди, які мають рівну кількість очок і забитих і пропущених м'ячів, грають один з одним в нічию, їх позиція визначається в серії післяматчевих пенальті.
Читайте також: Матч Україна – Австрія може завершитися серією пенальті. Пояснюємо правило УЄФА
Останні пункти, які можуть допомогти визначити положення команд в групі:
- Найменша кількість дисциплінарних очок (жовта картка – 1 очко, червона картка – 3 очка, вилучення за дві жовті картки – 3 очка).
- Місце в рейтингу за підсумками відбіркового турніру