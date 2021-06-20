20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

На Євро-2020 стартує останній тур: як розподілятимуть місця команд в групах

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
20 червня, 11:52
Копіювати лінк
Розбираємося, хто має більше шансів на вихід в 1/8 фіналу Євро-2020 і за якими критеріями УЄФА буде розподіляти місця команд за підсумками групового раунду
Підказка для уболівальників - як будуть визначати учасників плей-офф
Підказка для уболівальників - як будуть визначати учасників плей-офф / Фото: Reuters

Сьогодні на Євро-2020 стартують матчі третього туру групового етапу, за підсумками яких визначаться учасники 1/8 фіналу турніру. З групи виходять дві кращі команди, а ще чотири путівки будуть розіграні серед команд, що зайняли треті місця. Турнірні таблиці Євро-2020 є на нашому сайті.

Читайте також: Як Україні вийти в плей-офф Євро: розклади перед матчем з Австрією

В першу чергу, розташування команд в таблиці визначається за кількістю набраних очок. А що буде, якщо кілька команд наберуть однакову кількість балів? У цьому випадку застосовуються такі критерії класифікації:

  • Кількість очок, набраних в очних зустрічах
  • Різниця забитих і пропущених м'ячів в очних зустрічах
  • Кількість забитих м'ячів в очних зустрічах

Якщо після цього все одно не вдалося визначити положення команд в турнірній таблиці, то застосовують ці ж три пункти до всіх матчів на груповому етапі:

  • Різниця забитих і пропущених м'ячів у всіх матчах
  • Кількість забитих м'ячів у всіх матчах
  • Кількість перемог у всіх матчах

У малоймовірному випадку, коли в останньому турі дві команди, які мають рівну кількість очок і забитих і пропущених м'ячів, грають один з одним в нічию, їх позиція визначається в серії післяматчевих пенальті.

Читайте також: Матч Україна – Австрія може завершитися серією пенальті. Пояснюємо правило УЄФА

Останні пункти, які можуть допомогти визначити положення команд в групі:

  • Найменша кількість дисциплінарних очок (жовта картка – 1 очко, червона картка – 3 очка, вилучення за дві жовті картки – 3 очка).
  • Місце в рейтингу за підсумками відбіркового турніру

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 20 червня
19:00
Дивись на:
19:00
Дивись на: Трансляція
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти