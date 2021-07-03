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Ми завжди підтримували Україну! Шотландський клуб вболіває за нашу команду в матчі проти Англії

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
3 липня, 19:38
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Сент-Джонстон опублікував пост в соцмережах на підтримку збірної України перед матчем з Англією в чвертьфіналі чемпіонату Європи
В Сент-Джонстоні вболівають за нашу команду
В Сент-Джонстоні вболівають за нашу команду

Сьогодні в Римі чвертьфінал Євро-2020. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Англія.

Підтримка України прийшла звідки не особливо й чекали. З Великої Британії. Шотландський клуб Сент-Джонстон опублікував пост на підтримку команди Шевченко у своєму Twitter.

"Насправді ми завжди підтримували Україну", – написали шотландці. На фото зображена перевернута футболка команди, яка відображає кольори прапору України.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Сент-Джонстон підписав контракт з 19-річним українцем Максимом Кучерявим.

Раніше ми писали, що тренер академії Чарльтона підказав Шевченку, які слабкі сторони у Англії. "Шанс України – в незграбності оборони Англії", – вважає Балтача.

Дивіться стрім матчу Україна – Англія:

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4
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3
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3
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Г
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3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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І
Г
О
1
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3
4:2
7
2
Іспанія
3
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5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
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1
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Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
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4
4
Угорщина
3
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