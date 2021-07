Ми завжди підтримували Україну! Шотландський клуб вболіває за нашу команду в матчі проти Англії

Сьогодні в Римі чвертьфінал Євро-2020. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Англія.

Підтримка України прийшла звідки не особливо й чекали. З Великої Британії. Шотландський клуб Сент-Джонстон опублікував пост на підтримку команди Шевченко у своєму Twitter.

"Насправді ми завжди підтримували Україну", – написали шотландці. На фото зображена перевернута футболка команди, яка відображає кольори прапору України.

We have actually always supported @Ukraine #SJFC pic.twitter.com/GVFgkAoalQ