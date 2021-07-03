Ми завжди підтримували Україну! Шотландський клуб вболіває за нашу команду в матчі проти Англії

Сент-Джонстон опублікував пост в соцмережах на підтримку збірної України перед матчем з Англією в чвертьфіналі чемпіонату Європи

В Сент-Джонстоні вболівають за нашу команду

Сьогодні в Римі чвертьфінал Євро-2020. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Англія.

Підтримка України прийшла звідки не особливо й чекали. З Великої Британії. Шотландський клуб Сент-Джонстон опублікував пост на підтримку команди Шевченко у своєму Twitter.

"Насправді ми завжди підтримували Україну", – написали шотландці. На фото зображена перевернута футболка команди, яка відображає кольори прапору України.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Сент-Джонстон підписав контракт з 19-річним українцем Максимом Кучерявим.

Раніше ми писали, що тренер академії Чарльтона підказав Шевченку, які слабкі сторони у Англії. "Шанс України – в незграбності оборони Англії", – вважає Балтача.

Дивіться стрім матчу Україна – Англія: