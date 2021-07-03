Ми завжди підтримували Україну! Шотландський клуб вболіває за нашу команду в матчі проти Англії

Сьогодні в Римі чвертьфінал Євро-2020. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Англія.
Підтримка України прийшла звідки не особливо й чекали. З Великої Британії. Шотландський клуб Сент-Джонстон опублікував пост на підтримку команди Шевченко у своєму Twitter.
"Насправді ми завжди підтримували Україну", – написали шотландці. На фото зображена перевернута футболка команди, яка відображає кольори прапору України.
We have actually always supported @Ukraine #SJFC pic.twitter.com/GVFgkAoalQ- St. Johnstone FC (@StJohnstone) July 3, +2021
Нагадаємо, що зовсім нещодавно Сент-Джонстон підписав контракт з 19-річним українцем Максимом Кучерявим.
Раніше ми писали, що тренер академії Чарльтона підказав Шевченку, які слабкі сторони у Англії. "Шанс України – в незграбності оборони Англії", – вважає Балтача.
Дивіться стрім матчу Україна – Англія: